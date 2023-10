LA GARA CON IL FABRIANO-CERRETO. Errore dell’arbitro, l’Appello ridà la vittoria al Barbara

La Corte d’Appello riconsegna la vittoria al Barbara Monserra. Viene così ribaltata la decisione del giudice sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara a causa di un errore tecnico dell’arbitro. I fatti: durante la sfida tra Barbara Monserra e Fabriano Cerreto, campionato di Promozione, il direttore di gara ha ammonito il portiere dei locali per aver controllato il pallone con le mani per un tempo superiore ai 6 secondi, in seguito però non è stato assegnato il calcio di punizione indiretto. Il giudice sportivo ha deliberato che l’errore ha influito sul corretto svolgimento della gara, da qui la decione di far ripetere l’incontro.