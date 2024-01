LA GARA NON SI SBLOCCA. Atletico Bmg e Narnese non si fanno male

ATLETICO BMG

0

NARNESE

0

ATLETICO BMG: Battistelli, Angeli (4’st Francescangeli), Ziroli, Canavese (12’st Gori), Purgatori (35’st Valentini T.), Fapperdue, Paletta, Proietti, Sciacca, Maggese (29’st Valentini M.), Paciotti. A disp.: Antonini, Pasqualini, Zejnulai, Sbarzella, Tomaino. All. Farsi

NARNESE: Rossi, Blasi, Grifoni, Silveri, Petrini, Aldair, Onesti (22’st Perugini), Colangelo, Perotti, Principi (43’st Manni), Mora. A disp.: Falocco, Marchetti, Andreucci, Binnella, Desantis, Ceccarelli, Proietti. All. Sabatini

Arbitro: Palombi di Terni (Nika-Benedetti)

Note: spettatori 150. Ammoniti: Canavese, Maggese, Ziroli, Gori, Silveri, Principi, Rossi, Grifoni.

Il classico punto che muove la classifica quello del Romoli fra Atletico Bmg e Narnese. La formazione di Farsi non subisce reti per la quarta giornata di fila, la Narnese riprende la marcia. Alla fine si contano ben 8 ammoniti, 4 per parte. Narnese senza Defendi, Zhar e Quondam che si difende con ordine. Bmg che ci prova con Sciacca al 26’. Nel secondo tempo si vede qualcosa in più, ma non tantissimo.