La gara sospesa per il malore di Ndicka sarà completata dalle 20. I giallorossi: "È ingiusto». A Udine il 25 aprile, protesta Roma

Gli ultimi 18 minuti più recupero di Udinese-Roma, sospesa per il malore a Evan Ndicka, saranno giocati il 25 aprile alle 20. Ma la Roma non ci sta e protesta.

La decisione è arrivata ieri dopo una lunga giornata per il Consiglio di Lega, convocato d’urgenza. La Roma, che è in semifinale di Europa League, aveva chiesto di giocare sabato 27 aprile contro il Napoli e di rinviare ad almeno metà maggio il recupero dei 18 minuti della gara interrotta con l’Udinese. Il Consiglio ha confermato l’applicazione dell’articolo 30, comma 3, dello Statuto della Lega Serie A, che prevede che la prosecuzione delle gare interrotte sia effettuata entro 15 giorni.

Una volta ufficializzata la decisione della Lega di serie A, la Roma ha precisato con una nota: "L’AS Roma, con i suoi risultati europei e quattro semifinali consecutive ha contribuito al ranking Uefa e dunque al quinto slot per le squadre italiane nella prossima Champions League come pochi altri club. Nonostante questo, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha avallato un’ingiusta decisione che costringerà la Roma ad affrontare il Bayer Leverkusen,in condizioni di svantaggio. Questo rappresenta un chiaro passo indietro per tutto il sistema calcio in Italia". Il club definisce la decisione una "ingiustificata avversità".