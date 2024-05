La Giana sogna i cadetti. A Trieste per stupire ancora

Da Trento a Trieste, due anni che sembrano secoli in casa Giana. Il 14 maggio 2022, al Briamasco, l’apparente pietra tombale su un’era. Retrocessione ai playout, allora: la parola fine su otto stagioni di professionismo iniziate da Cenerentola, con colori abbaglianti, ma chiuse nel grigiore degli ultimi campionati, vissuti quasi con rassegnazione. Quasi. Dalla polvere di stelle dei tempi di Gasbarroni, Bruno e Pinardi, ma anche Augello e Iovine (con tanto di doppia partecipazione ai playoff) alla polvere e basta. Retrocessione, fine della favola. Invece no. Immediata risalita. E ancora playoff. Con una rosa composta per la stragrande maggioranza da debuttanti in categoria. Affidata a un allenatore esordiente, Chiappella. Il classico pugno sul tavolo, insomma. Sferrato dallo storico presidente Oreste Bamonte e da un’altrettanto storica dirigenza. Ora, la Triestina al Nereo Rocco, questa sera alle 20.30. Secondo turno playoff, dopo lo sfavillante tris rifilato martedì alla Pro Vercelli. In una stagione già così da applausi a scena aperta, sognare ancora un po’ è più che lecito: "Partiti per salvarci, ci siamo conquistati la possibilità di giocare in uno stadio affascinante e con una squadra tra le più accreditate alla Serie B. Saremo quelli di sempre, con le nostre idee e senza paura: mentalità offensiva e spirito di sacrificio", le parole dell’allenatore.

Nessuna novità dall’infermeria: tra i titolari mancherà solo Ferrante. Servirà una vittoria per approdare al terzo turno, mentre la Triestina potrà anche pareggiare, visto il miglior piazzamento in classifica. I biancazzurri vivono il momento con l’entusiasmo di chi non ha niente da perdere: 4-2-3-1 camaleontico, con Maguette Fall (15 gol) centravanti e, alle sue spalle, la duttilità di Lamesta (7 assist), Franzoni (8 reti) e Mbarick Fall, in grado di riempire il vuoto lasciato dalla cessione di Fumagalli al Como. Solito ballottaggio in difesa: Piazza in caso di schieramento a tre, Groppelli se si proseguirà a quattro, con Corno e Minotti centrali oltre a Caferri a tutta fascia. "Cambiare pelle è tra le nostre caratteristiche", Chiappella dixit.