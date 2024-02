La giornata della serie D. Montevarchi-Figline e San Donato-Sangiovannese, domenica ad alta tensione

Per il campionato di serie D la sesta giornata di ritorno del girone E propone due partite delicate per Figline e San Donato Tavarnelle. Un incrocio importante in chiave salvezza contro l’Aquila Montevarchi e Sangiovannese. Prima della gara verrà osservato un minuto di raccoglimento per le vittime di Firenze. Ieri si è giocato l’anticipo Tau Calcio-Livorno (1-2). Si gioca alle 14,30.

Aquila Montevarchi-Figline 1965 (all’andata 0-0) arbitro: Santinelli di Bergamo. Al "Brilli Peri" fari puntati su questo derby di ritorno per il Figline del presidente Nicolè Sarri (nella foto) che punta a capitalizzare bene questo sfida in chiave salvezza. Un big-match che ai gialloblù di Tronconi richiederà la massima concentrazione. Il Figline non potrà schierare Zellini, sostituito da Cavaciocchi o in alternativa da Sacconi. Nell’Aquila Montevarchi rientrano il difensore Francalanci e Rufini quest’ultimo con Boncompagni sono gli ex di turno.

S. D. Tavarnelle-Sangiovannese (1-0: Bellini) arbitro: Kovacevic di Arco Riva. L’arrivo della Sangiovannese fa lievitare l’interesse su questo confronto. Per i gialloblù di casa per rimettere in moto la classifica servirà la gara perfetta. Non giocheranno Di Blasio e Belli infortunati, con il resto del gruppo disponibile. Per i tre posti in attacco, Collacchioni dovrà scegliere fra Oitana, Barazzetta, Neri, Bellini e Bocci. Nella squadra valdarnese mancheranno il fantasista Cicarevic e l’attaccante Canessa infortunati. Gli ex di turno, Bellini, Videtta e l’allenatore Rigucci.

Giovanni Puleri