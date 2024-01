LA GRANDE PAURA. L’aereo del Gambia a ’secco’ di ossigeno. I giocatori svengono

Terrore in volo per la nazionale del Gambia, partita mercoledì da Banjul per la Costa d’Avorio dove si gioca la Coppa d’Africa, è dovuta rientrare in aeroporto poco dopo il decollo a causa di un problema di pressurizzazione in cabina (nella foto un fermo immagine dal video dello sbarco dei giocatori, da instagram saidyjanko22). L’aereo della Air Cote d’Ivoire ha virato dopo nove minuti di volo a causa di una perdita di pressione che ha causato lo svenimento di diversi passeggeri, stando alle testimonianze degli interessati.

Mercoledì sera la Federcalcio del Gambia ha assicurato che tutti i membri della delegazione erano in buona salute, ma le notizie che circolavano sui social riferivano disagi tra gli occupanti del piccolo aereo bimotore. Tom Saintfiet, ct belga della squadra, a Bbc Sport Africa ha raccontato: "L’equipaggio ha detto che c’era un problema con l’aria condizionata prima del decollo, ma che dopo sarebbe andato tutto bene. Dopo pochi minuti, sull’aereo faceva molto caldo. Ci siamo addormentati tutti perché mancava l’ossigeno, alcuni giocatori non riuscivano a svegliarsi. Se il volo fosse durato altri 30 minuti, potevamo morire tutti. La cosa strana è che le maschere di ossigeno non sono uscite. Siamo ancora sotto choc".