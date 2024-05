La neopromossa. Mantova, zoccolo duro e un uomo per reparto. Galuppini confermato

Esaurito ormai il tour dei festeggiamenti per l’impresa che è valsa il sospirato ritorno in serie B, il Mantova è al lavoro per farsi trovare pronto ad un appuntamento tanto importante. In particolare stanno studiando la situazione il direttore tecnico Christian Botturi e l’allenatore Davide Possanzini, che sono alla ricerca delle giuste tessere per completare un mosaico competitivo pure in un torneo selettivo come quello cadetto. L’idea di base è quella di confermare lo zoccolo duro del gruppo che ha fatto così bene quest’anno vincendo la Serie C Girone A, inserendo alcuni elementi in grado di trasmettere la giusta esperienza. Sul fronte delle conferme, nei giorni scorsi ci sono state le prime ufficializzazioni (Burrai e Redolfi), ma sono diversi i giocatori che hanno già sottolineato il gradimento per una nuova avventura in biancorosso, in ultimo Fiori e Mensah. Per il resto le prime mosse saranno in attacco. Dovrebbe essere confermato il bomber Galuppini, ma un innesto di rilievo è atteso pure a centrocampo, dove si cerca un elemento in grado di trasmettere dinamismo e determinazione. Novità sono in arrivo pure in difesa, dove potrebbero arrivare due innesti anche per far fronte alle qualità degli attaccanti presenti in cadetteria. L.M.