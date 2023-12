La nomina. Maurizio Di Renzo nuovo preparatore

Ufficializzato il nuovo preparatore atletico della Fermana: si tratta di Maurizio Di Renzo. L’ex Palermo e Udinese era già operativo al Pelloni dalla scorsa settimana dopo l’addio di Alessandro Spinoglio. Una delle prime azioni di Andrea Galassi da dg era stata proprio quella di sollevare dall’incarico Spinoglio, che era arrivato a Fermo in estate senza alcuna esperienza tra i professionisti. Su di lui pendevano le "colpe" di una squadra poco dinamica. Guardando il curriculum di Di Renzo, la preparazione atletica dei gialloblù sembra in ottime mani: ben sette stagioni in Serie A, poi tanta Serie B e C.