LA NOVITà. Slittano campionato e quarti di Coppa per la Viareggio Cup

La Lega Nazionale Dilettanti ha approvato nei giorni scorsi una modifica al calendario del campionato e della Coppa Italia conseguente alla Viareggio Cup, a cui parteciperà la Rappresentativa Serie D (nella foto l’allenatore Giuliano Giannichedda). Per quel che riguarda il campionato, la pausa del 17 marzo verrà anticipata all’11 febbraio, mentre le giornate dalla 23a alla 27a (e dalla 25ª alla 29ª nei gironi A, B e I)) slitteranno di una settimana. Non saranno quindi disputate nelle date finora previste ma verranno traslate al periodo che va dal 18 febbraio al 17 marzo. Dalla settimana successiva il calendario resterà invariato.

Cambiano anche le date per quel che concerne la Coppa Italia, nella quale andranno in scena i quarti di finale. Verranno anticipati di una settimana rispetto al previsto, non più il 14 febbraio bensì il 7 dello stesso mese. Questi gli accoppiamenti:

Union Clodiense Chioggia-Varesina, Casatese-Follonica Gavorrano, Ardea-Imolese e Trapani contro la vincente del recupero degli ottavi Fidelis Andria-Cavese, in programma il 17 gennaio alle 14.30.M.T.