La playlist della Serie A: “Bang bang” come Will.i.am. Djuric fa volare il Monza

Roma, 10 maggio 2024 – Noslin- Cristicchi. In Serie A è sbocciato un talento, seppur acerbo, siamo di fronte ad un’atleta che ci farà divertire molto nei prossimi anni. La rivoluzione di gennaio del club Veronese ha funzionato, Tijani Noslin ne è una delle prove; talento, potenza e spregiudicatezza. Sulle note della celebre canzone di Simone Cristicchi, la società sa di aver regalato una vera e propria rosa a club e tifosi, “una rosa rossa per dipingere ogni cosa”, una rosa per dipingere il futuro. Noi siamo solo in attesa di vederla sbocciare definitivamente.

Djuric- will.i.am. Djuric ha colpito ancora, e l’ha fato per ben due volte “bang bang”. L’acquisto di gennaio della punta Bosniaca si è rivelato più che azzeccato, portando sostanza e bel gioco al Monza, oltre che una valida alternativa tattica. Questo weekend ha condannato la Lazio al pareggio con ben due gol, il gigante bosniaco ha conquistato la fiducia della piazza, con la volontà di essere protagonista in questo finale di stagione.

Milan- Rkomi. Il Milan è in difficoltà, ormai scarno di quella identità che in passato lo a contraddistinto. Il finale di stagione privo di obiettivi sta contribuendo a rimarcare un momento evidente di calo. I tifosi durante l’ultimo match contro il Genoa hanno deciso di lasciare anticipatamente la curva, lasciando “Solo” il proprio Milan, cosi come una delle prime hit di Rkomi ( tifoso milanista). Chissà quale futuro spetterà alla panchina rossonera, l’unica certezza è la necessità di riportare un pò di entusiasmo a Milano, questa volta nella sponda rossonera.