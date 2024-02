La playlist della Serie A: da Kvara ‘L’essenziale’ all’Inter sempre più ‘Stronger’

Roma, 6 febbraio 2024 – Lecce- Kesha. Tik-Tok e partita ribaltata a Lecce! Bastano due giri d’orologio nel recupero alla squadra di D’Aversa per ribaltare il il risultato. Prima Piccoli di testa e un minuto dopo Dorgu. “ Tick Tok on the Clock, but the party don’t stop” il party non finisce al novantesimo, così come la partita che proprio nei minuti finali ci regala tante emozioni. Lecce che in questo campionato, nonostante qualche rallentamento, ha sempre dimostrato una grande anima. La stessa anima che ha Piccoli, sempre pronto ad incidere nonostante subentri spesso dalla panchina. Chissà che l’orologio non abbia cominciato a ticchettare per dirci che è il momento di vedere Piccoli più spesso dal primo minuto…

Kvaratskhelia- Marco Mengoni. É di fondamentale importanza che la stella Georgiana del Napoli torni a brillare come nella scorsa stagione. Nel match contro l’Hellas Verona il numero 77 ha incantato con una delle sue magie, un gol strepitoso che ha portato al Napoli tre punti fondamentali. “E torno a te, che sei per me l’essenziale” il Napoli non può fare a meno del suo fantasista, è essenziale per gli azzurri avere i gol, gli assist e l’inventiva del suo giovane fuoriclasse. L’ultimo gol è un segnale importantissimo, per quello che sarebbe un ritorno di una pedina essenziale…

Inter- Kanye West. Il banco di prova contro la Juventus rappresenta un crocevia decisivo per dimostrare la vera voglia da parte dei nerazzurri di andarsi prendere con prepotenza lo scudetto. La partita finisce 1-0 per l’inter, con una prestazione senza sbavature e in netto controllo.

“Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger” questo il messaggio dell’Inter, per una squadra che ha mostrato di essere più forte, più veloce e migliore del suo opponente: semplicemente “stronger". Dimostrazione di forza, necessaria per andare a conquistare l’obiettivo della stagione: il titolo.