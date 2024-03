La playlist della Serie A: Koop è il “fenomeno” di Coez

Mota- Rebecca Ferguson. Un gol candidato ad essere il più bello della stagione, una magia balistica. Una vera e propria estasi per gli amanti del calcio. L’attaccante del Monza si trova sul limite dell’area di rigore, quando il suo compagno di squadra Colpani crossa in mezzo, e qui nasce il capolavoro. Coordinazione degna di un airone in procinto di spiccare il volo, Dany Mota esegue una sforbiciata bellissima che regala il momentaneo doppio vantaggio al Monza. “All that glitter and al that gold” perché il momento del tocco del pallone di Mota rappresenta la trasformazione in oro di un pallone che sarebbe potuto essere uno come tanti altri, ma così non è stato.

Koopmeiners- Coez. Stagione dopo stagione dimostra sempre di più le sue qualità, superare il rendimento del passato campionato era complicato, ma il centrocampista olandese ci è riuscito. Contro quelli che con molta probabilità saranno i suoi pretendenti durante il mercato estivo (la Juventus) Koopmeiners sfoggia una prestazione da fenomeno con 2 gol uno più intelligente dell’altro. “Senti chiamare fenomeno? Non ti girare” perché il fenomeno in campo nel match di Torino era proprio lui, giocatore che sarà ambito da mezza Europa tra qualche mese…

Bisseck- Snoop Dog, Wiz Khalifa e Bruno Mars. Arrivato come oggetto misterioso questa estate per completare un reparto già molto solido, Bisseck si sta finalmente prendendo la scena. Nei pochi spazi in cui ha giocato in questa stagione il giocatore belga ha dimostrato di avere un talento cristallino, forse un pò troppo selvaggio e poco tattico “ Young wild & free”. Una volta sistemate queste piccole sbavature dovute alla giovane età, ci ritroveremo di fronte a quello che sarà uno dei difensori centrali più forti della Serie A.