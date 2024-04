La playlist della Serie A. La Lazio come il rapper Ernia: Luis Alberto, “mi sa che ti ho perso”

Roma, 16 aprile 2024 – Nicolas Viola- Bring me the Horizon: Il Cagliari ha bisogno di punti, e non importa se sarà costretto a guadagnarli nel fortino di San Siro. I sardi, vogliosi di raggiunger il sogno salvezza, sfoderano una signora prestazione a Milano, 2-2 e un punto preziosissimo guadagnato. A rubare l’occhio ultimamente è Viola, nella miglior forma della sua carriera. “Can you feel my Heart?” Sembra essere la prerogativa della squadra di Ranieri, tanto cuore e disciplina. I tifosi il cuore che la squadra ci sta mettendo lo sentono battere forte, forte come la voglia di raggiungere l’obiettivo permanenza in Serie A.

Lecce- Swedish House Mafia: Il Lecce di Gotti acciuffa nei minuti di recupero 3 punti importantissimi contro l’Empoli, diretta concorrente per la lotta salvezza. A siglare il gol allo scadere è uno dei veterani, Sansone un “ray of solar” per i propri tifosi. Sulle note degli Swedish House Mafia, Nicola Sansone porta la luce a Lecce, per una lotta salvezza che si appresta ad essere una delle più avvincenti degli ultimi anni.

Lazio- Ernia: Una vittoria agrodolce quella della Lazio contro la Salernitana, seppur trionfante con un netto 4-1. A fine partita sono arrivate delle dichiarazioni pesanti per i tifosi della Lazio, uno dei loro leader, Luis Alberto ha chiesto la rescissione del contratto dichiarandosi fuori dal progetto tecnico del prossimo anno. “Mi sa che ti ho perso". Dopo numerosi tira e molla che hanno caratterizzato la storia d’amore tra il “Mago” e i suoi tifosi, questa potrebbe essere la volta buona, per un giocatore che ha scritto un pezzo di storia della squadra biancoceleste.