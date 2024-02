La playlist della Serie A: Leao-gol è polemico alla ‘Marra’. Luvumbo da perdere la testa

Leao- Marracash. Un gol sensazionale che arriva dopo nemmeno 3 minuti dal calcio d’inizio. Un fulmine a ciel sereno del fuoriclasse portoghese porta momentaneamente in vantaggio il Milan. Percussione sulla sinistra, rottura del raddoppio e saetta sotto il sette. Leao torna al gol in Serie A, con un’esultanza polemica a voler mettere a tacere chi a sua detta ultimamente ha parlato un pò troppo. “Sulla rete leggo solo bugie, alla tele vedo solo bugie” dice Maracash in “Persona” penultimo album da record, strofe perfette per rappresentare ciò che Leao voleva comunicare con quell’esultanza, nei confronti di chi non gli ha risparmiato critiche nell’ultimo periodo.

Rugani- Ernia. “Una cosa forse l’ho capita, che sono ancora vivo” recita Vivo di Ernia, e ciò era proprio quello che aveva bisogno di capire la Juventus e il suo uomo vittoria Rugani. Partita difficilissima contro un arrembante Frosinone, condita da una vittoria insperabilmente raggiunta al minuto 94 grazie all’uomo che non ti aspetti: Rugani. La Juventus è ancora viva, così come il suo difensore, che spesso in stagione è partito come quinta scelta. Un punto dal quale ripartire, o meglio tre punti dai quali provare a rinascere!

Luvumbo- Gnarls Barkley.” I remember when I lost my mind” si perché anche a Cagliari il match si è deciso sul finale, un finale ce ha fatto perdere la testa ai tifosi così come la tonicità muscolare a Luvumbo. L’attaccante del Cagliari, ormai stanco e dolorante per un possibile stiramento, da vero rapace sfrutta l’errore madornale di Juan Jesus per insaccarla in rete. Lo stadio perde la testa, i compagni anche, Luvumbo un pò meno… alle prese con il dolore non si gode il gol del pareggio, ma si rende protagonista di una giornata indimenticabile!