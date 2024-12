Fiorentina-Udinese, probabili formazioni e tv. Palladino punta su Kean e Gud

Firenze, 23 dicembre 2024 – Un dicembre a tinte bianconere sulla strada della Fiorentina che oggi (ore 18.30, diretta tv su Dazn) sfida l’Udinese e che domenica 29 andrà in casa della Juventus.

Dopo aver battuto il Vitoria Guimaraes e positivamente archiviato fino a marzo la questione Conference League, la Fiorentina vuole riprendere il cammino vincente e brillante in campionato, interrotto dalla sconfitta di Bologna. In attacco mister Palladino potrebbe puntare su Kean e Gudmundsson (con Sottil e Colpani sugli esterni) tenendo Beltran pronto a subentrare. In difesa ballottaggio tra Pongracic e Quarta. L’Udinese è un avversario per nulla semplice da battere, con un gioco aggressivo e due punte pericolose come Lucca e Thauvin.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Pongracic, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

Arbitro: Marcenaro di Genova