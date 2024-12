Fiorentina, ecco l'Udinese. Tornano i big, Palladino vuole riprendere la corsa

Firenze, 22 dicembre 2024 - Tornare a vincere e a convincere. Dopo il passo falso di Bologna e il punticino (seppur prezioso) di Guimaraes, la Fiorentina torna in campo nel tardo pomeriggio di domani (18.30) contro l'Udinese con l'obiettivo di tornare a correre. In primis per regalare un Natale ancor più dolce a se stessa e ai suoi tifosi, poi per rispondere alle big che hanno inanellato una serie di vittorie durante questo turno di campionato. Al Franchi sono attesi circa 20.000 spettatori, più uno. Edoardo Bove sarà presente in tribuna. Per lui cori e applausi prima della partita. Il saluto dei suoi tifosi sarà ancora una volta da far correre i brividi lungo la schiena. Sarà la prima volta al Franchi dopo il malore del primo dicembre contro l'Inter. Friulani con diverse assenze ma determinati a cercare punti per una classifica costruita per lo più in casa (dei 20 punti totali solo 4 sono stati fatti lontani da Udine).

Il tecnico viola Raffaele Palladino

Palladino non dovrebbe avere grandi dubbi di formazione. Si va verso il riposo per Comuzzo e Beltran, due molto utilizzati in questa prima parte di campionato e apparsi stanchi anche giovedì sera. Davanti a De Gea dovrebbe esserci la coppia formata da Pongracic e Ranieri. Il croato potrebbe essere la sorpresa della formazione ufficiale. Avvio tribolato con la difesa a tre e poi due infortuni che non gli hanno dato pace. Adesso sta bene e potrebbe spuntarla su Quarta per giocare dal 1'. A destra Kayode (Dodo è squalificato), a sinistra Gosens. In mezzo al campo non si può prescindere dalla geometria di Adli e accanto a lui dovrebbe esserci Cataldi, recuperato dopo la tonsillite di metà settimana.

In attacco riecco Moise Kean dal primo minuto. Vuole tornare al gol, in campionato gli manca dal 24 novembre quando chiuse la partita a Como. Alle sue spalle ci saranno Colpani, Gudmundsson e Sottil, anche lui recuperato dopo la tonsillite. Occhi puntati soprattutto sul 10 islandese, atteso a una prova di spessore adesso che ha rimesso minuti nelle gambe dopo il lungo infortunio. La condizione fisica non può essere certo delle migliori, ma la sua qualità può e deve far la differenza in queste partite. Dopo la gara di questa sera la Fiorentina romperà le righe per qualche giorno. I calciatori festeggeranno il Natale con le proprie famiglie. Ma di tempo libero Palladino non potrà concederne molto. E' vero che è iniziata la settimana di Natale, ma anche quella che porta all'attesa sfida di domenica contro la Juventus.