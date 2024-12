Fly Lr, buon sangue non mente. La figlia di Varenne e di Vichy si aggiudica il Premio Tornese

Continua con successo la stagione del trotto all’ippodromo ‘Cesare Meli’ alle Cascine. Nel Premio Tornese (montepremi euro 7.150) in pista cavalli di 3 anni sui 1600 metri. Erano nove i soggetti al via con netta favorita Fly Lr, una minuta femmina figlia di Varenne e Vichy del Duomo. In coppia con l’esperto Marco Castaldo la puledra Fly Lr, dopo 400 metri rapidi in 28.3 seguiti da altri 400 in 30.2, proseguiva con classe e determinazione. Fly Lr concedeva spettacolo e chiudeva da dominatrice affermandosi per dispersione in 1.13.9. Buon secondo a distanza giungeva Follower dei Rum in 1.14.8 con Staffieri, precedendo Futurama e Favilla Jet. Per la brillante portacolori di Angelo La Rocca sesta vittoria in undici uscite, quota vincente di euro 1,35.

La stagione del trotto prosegue con questi interessanti convegni a Firenze: martedì 24 dicembre in pista per conquistare il Premio Leopold Verroken (euro 11.000); venerdì 27 dicembre va in scena il prestigioso Trofeo Premio Dynamo Camp Onlus (euro 13.200): a inizio anno si corre venerdì 3 gennaio e domenica 5 gennaio 2025.

Francesco Querusti