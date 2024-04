La playlist della Serie A: l’Inter canta i Queen: “We are the champions”

Inter- Queen. “No time for losers, ’Cause we are the champions” I campioni d’Italia sono stati ufficialmente annunciati, dopo l’ennesima vittoria nel derby di Milano ai danni di un Milan allo sbando, i nerazzurri sono tornati ad alzare lo scudetto. Un percorso bellissimo quello della squadra di Inzaghi, che proprio come il Napoli l’anno scorso, ha ammazzato il campionato, dimostrando di essere nettamente la squadra più forte. Una vittoria dalla quale ripartire, per puntare l’anno prossimo (come dicono i Queen) ad essere i campioni, ma del mondo.

Bologna-Lucio Battisti. Le prestazioni del Bologna “sono fiori di rosa, fiori di pesco”, il match disputato contro la Roma è stato davvero impressionante. I gol siglati dai rossoblù sono tutti e 3 bellissimi, e dimostrano una fluidità di gioco propria davvero a poche squadre in Europa. “Dimmi che è vero!” riecheggia la voce di Lucio Battisti, e si è tutto vero, la squadra di Thiago Motta ha quasi archiviato una stagione storica, per una squadra ambasciatrice della bellezza del gioco del calcio. Ora il sogno Champions League è davvero ad un passo.

Verona - Bee Gees. Il Verona di Baroni è vivo, anzi vivissimo. Dopo un mercato di gennaio che ha portato allo smantellamento della squadra, tutti gli addetti ai lavori davano per spacciati i gialloblu. E invece no, il Verona ha costruito un progetto pieno di giovani, i quali hanno dato da subito risposte interessanti. “And we're stayin' alive, stayin' alive” vivi, anzi vivissimi, con l’augurio di cominciare dalla serie A l’anno prossimo quello che sarà un interessantissimo progetto.