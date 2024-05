La playlist della Serie A: Niang alla Tiziano ferro, il gol della salvezza è ‘Il regalo più grande’

Udinese- Neffa. Si chiude l’ultima giornata di Serie A con delle entusiasmanti lotte per la salvezza. Cannavaro riesce a salvare la sua Udinese, con una vittoria al cardiopalma sigillata dal gol di Davis nel finale. Il Frosinone è in Serie B, L’Udinese è salva, ma Cannavaro da campione quale è, “prima di andare via” a festeggiare con i suoi va a consolare Di Francesco. Esempi di umanità e sportività che vorremmo vedere tutti i giorni all’interno del calcio, una bella immagine, una ventata d’aria fresca per il calcio.

Frosinone- Ligabue. Il Frosinone è in B, una retrocessione non meritata, per una squadra che ha espresso un bel gioco e segnato 44 gol, 10 in meno della Juventus. Non si potrà mai festeggiare per una retrocessione, ma il Frosinone deve essere orgoglioso del coraggio e dell’intraprendenza portata in campo. Di Francesco “ modo tuo” hai riportato il bel calcio a Frosinone, hai valorizzato numerosi talenti in una squadra con evidenti limiti di organico. Sulle note di Ligabue la Serie A ti saluta, perché a modo tuo, ci hai fatti emozionare.

Empoli- Tiziano Ferro. Il regalo più grande alla società del presidente Corsi lo regala Niang allo scadere; l’Empoli è salvo. Niang, arrivato a gennaio ha avuto un’ottimo impatto sulla squadra toscana, regalando la promozione all’ultima giornata. Una squadra composta da un mix di giocatori d’esperienza e giovani molto interessanti, un’allenatore abituato a fare miracoli sportivi e una presidenza estremamente seria: tutti gli ingredienti necessari per rimanere in Serie A. Empoli ti aspettiamo l’anno prossimo!