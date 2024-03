La playlist della Serie A: Pellegrini è un ‘soffio di fiato’ per la Roma

Roma, 18 marzo 2024 – Mace, Venerus, Joan Thiele- Maldini. Lascia letteralmente senza fiato la punizione magnifica di Daniel Maldini, un’esecuzione perfetta. Alla prima presenza da titolare con la maglia del Monza, Daniel Maldini sorprende tutti con un colpo che non sapevamo potesse appartenere al suo repertorio, il calcio di punizione. “e ora che sono senza fiato, puoi darmene un po’ tu?” Si, perché il Monza vince di corto muso grazie al gol del proprio gioiello, sempre più in fiducia e pronto ad incidere!

The Kidd Laroi, Justin Bieber- Fabbian. “i need you to stay” Il ritornello della hit eseguita da Justin Bieber e The kid Laroi descrive alla perfezione l’importanza che sta avendo in questo finale di stagione Giovanni Fabbian. L’uomo dello scadere colpisce ancora, nella bloccata partita di Empoli ci pensa lui a portare al Bologna tre preziosissimi punti allo scadere, grazie ai buoni riflessi sulla non perfetta respinta di Caprile, il giovane centrocampista fa esultare Thiago Motta, pronto a continuare la rincorsa Europa!

Gemelli Diversi- Pellegrini. Partita tanto complicata quanto fondamentale in casa Roma, contro un Sassuolo in cerca di punti salvezza una Roma con la voglia di proseguire la corsa Champions. I neroverdi all’insegna della nuova filosofia di gioco innestata dal neo tecnico Ballerini difendono molto bene, creando non poche insidie alla costruzione della Roma. La partita si sblocca grazie ad un lampo di uno strepitoso Pellegrini “dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora”. Ai campioni basta poco, pochi minuti per fare la giocata che cambia la partita, e così è stato per Pellegrini, un soffio di fiato per portare alla Roma 3 punti fondamentali.