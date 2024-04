La playlist della Serie A: Sassuolo ‘In bilico’ in pieno stile Negramaro

Roma, 30 aprile 2024 – Abraham- Eminem. Partita pirotecnica allo stadio Diego Armando Maradona, un roboante 2-2 coinvolge Napoli e Roma. Sulla bocca di tutti il ritorno al gol della punta inglese Tammy Abraham, dopo quasi più di un anno di assenza, il numero nove della Roma è tornato in grande stile. “Guess who's back, back again” sulle note di Eminem ecco Abraham, nel momento più importante della stagione dei giallorossi, pronto a dare una mano alla conquista del grande sogno europeo.

Frosinone- Flux pavilion. Una lotta entusiasmante quella per rimanere in serie A per la prossima stagione, battaglia che resterà viva fino all’ultima giornata di questo campionato. “I can’t stop”non ci si può fermare, e lo sa benissimo il Frosinone, che ha conquistato tre punti importantissimi ai danni di una Salernitana già retrocessa. Matias Soulè, tornato a segnare su rigore dopo il tiro fallito di Napoli, ha contribuito a questa grande vittoria. “Bisogna pedalare”, questo il motto, all’insegna di una delle più affascinati lotte retrocessione degli ultimi anni.

Sassuolo- Negramaro. “In bilico, tra santi e falsi dei”, i neroverdi sono in bilico, e stanno giocando con il fuoco. La sconfitta contro la Fiorentina fa male al morale per come è avvenuta, e alla classifica per i tre punti preziosissimi persi. Il Sassuolo sembra aver accusato più dello stesso giocatore l’infortunio di Berardi, leader emotivo e tecnico della squadra. La situazione ora è davvero in bilico, con la squadra che sembra essere più di qua che di la. Queste ultime giornate necessitano uno sforzo immane, per provare a raggiungere quello che ormai sembra un obiettivo complicatissimo.