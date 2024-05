La playlist della Serie A, Udinese alla Nayt: “Via da qui”, dalla zona retrocessione

Bologna - Fort Minor, Styles Of Beyond. “Remember the name”, per non dimenticare quello che è il nome di una squadra che ha completato un’impresa storica; Il Bologna è in Champions League! La squadra di Thiago Motta ha espresso il gioco più spumeggiante della Serie A, portando i rossoblu ad una stagione infinitamente sopra le proprie aspettative. La vittoria contro il Napoli è stata la ciliegina sulla torta di una cavalcata estremante affascinante, un percorso che ci farà “ricordare il nome” di questa squadra e della sua strepitosa annata ancora per molto, tanto tempo.

Udinese- Nayt. “ Via da qui, via da qui..” l’Udinese di Cannavaro ottiene una vittoria di straordinaria importanza per portare “via da qui” la sua squadra dalla zona retrocessione. Una vittoria ai danni di un Lecce già salvo, rappresentata dai sigilli dei due giocatori più importanti del club: Lucca e Samardzic. Il pericolo è ancora vicino, Cannavaro ha un solo compito: portare definitivamente via da qui la sua Udinese in queste ultime due giornate di campionato, via, via!

De Ketelaere- Pop Smoke. Un’Atalanta super dopo aver raggiunto la finale di Dublino, strapazza la Roma grazie alle meravigliose giocate di De Ketelaere. Il belga è in stato di grazia “ what you know about love?” Basta vedere come il numero 17 tocca il pallone e si può dedurre molto del suo amore per questo gioco. Un talento sopraffino che sembra fare l’amore con la palla ogni volta che la tocca: classe pura. Un fiore sbocciato, un talento sopraffino, un’amore di cui finalmente siamo venuti a conoscenza.