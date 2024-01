La playlist della Serie A. Zerbin come i Maneskin, una doppietta da “Fuori di testa”

Soule- Gianmaria, Madame. “D’inverno mi scaldi, di te so poco altro perché sento solo il tuo canto” il canto in questione è quello del mancino di Matias Soule, vera e propria rivelazione del campionato. Con un delizioso tiro mette in rete una punizione divina che porta il Frosinone alla vittoria per 3-1. A Frosinone abbiamo un canto che regna sovrano, quello del gioiello argentino classe 2003; sono ben 9 i gol per quello che non è più un prospetto, ma una realtà vera e propria.

Zurkowski- Lazza. Rientro a Empoli clamoroso per Zurkowski, 4 gol in 2 partite, ultimo match condito da una tripletta e tanta voglia di dimostrare. “Tanto lo sai, farò il panico” ci immaginiamo l’arrivo a Empoli del polacco con questa hit di Lazza nelle cuffiette: dalla canzone al campo è un attimo. Un inizio da panico, con la volontà di trascinare a suon di gol la squadra toscana verso una ardua ma possibile salvezza.

Zerbin- Maneskin. Coinvolto in numerose voci di calciomercato, Alessio Zerbin si è reso protagonista della partita di supercoppa vinta dal Napoli contro la Fiorentina. Entrato nel finale sigla il raddoppio per i partenopei con un tap-in che lo porta a rimediare una brutta botta alla testa. Sembra aver accusato il colpo ma…Qualche minuto dopo “sono fuori di testa! Ma diverso da loro”. Ebbene si perché dopo le medicazioni rientra in campo indemoniato, sfrutta il contropiede del Napoli con una bellissima galoppata e insacca il pallone in rete con un diagonale chirurgico. Chissà quale sarà il futuro di Zerbin, ma una cosa è certa, se il Napoli è in finale è anche grazie a lui.