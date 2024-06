La Pro Sesto parla inglese. Ferrero vende a un fondo

La Pro Sesto sta per passare di mano. Si sono infatti concretizzate le trattative per la cessione delle quote di maggioranza a un fondo britannico, proprio quando sembrava certa la permanenza al comando del patron Mauro Ferrero. Quest’ultimo, dopo la dolorosa retrocessione in Serie D, aveva infatti annunciato di voler fare un passo indietro ma nelle scorse settimane tutto sembrava sfociato in un nulla di fatto. Ora invece il nuovo corso sembra sempre più vicino, addirittura con un annuncio imminente.

Il cambio della guardia, che potrebbe avvenire con la permanenza di Ferrero all’interno dei quadri societari, apre ovviamente dei possibili nuovi scenari. Ad oggi il mercato è stato infatti demandato ad interim al direttore generale Matteo Fraschini, che ha chiuso una prima serie di operazioni. Innanzitutto le conferme di Caverzasi, Mapelli e Bagheria, mentre è in bilico (più no che sì) la situazione di Palazzi. Niente conferma a centrocampo per Andrea Poli, arrivato a metà della scorsa stagione dopo un anno di stop per un grave infortunio. Non faranno invece parte della squadra tutti quei giocatori che erano in rosa con la formula del prestito e chi già ha trovato sistemazione altrove, posto che anche chi era contrattualizzato ha visto decadere l’accordo con i sestesi con l’arrivo della retrocessione. C’è chi si è già accasato, come Del Frate alla Virtus Entella o Sala destinato al Milan Under 23.

Certa, a meno che il fondo subentrante non stravolga la situazione, anche la conferma di Daniele Angellotti come allenatore. Il direttore sportivo che oggi manca (da qui le responsabilità affidate a Fraschini) potrebbe essere Andrea Scandola, reduce dall’esperienza triennale alla Varesina appena terminata, ma non è da escludere anche che quella sedia resti vacante. La decisione sarà presa dai proprietari in arrivo a Sesto San Giovanni, il cui compito sarà quello di guidare nuovamente la Pro Sesto tra i professionisti, dopo un’annata disastrosa.