La Pro Sesto resta in vendita. Ferrero cerca acquirenti. Svolta o conferma entro due settimane

Il futuro della Pro Sesto è ancora in bilico. Mauro Ferrero, proprietario del club, non ha cambiato idea e vorrebbe lasciare (come detto anche più volte alla tifoseria durante le ultime contestazioni) a chi vorrà prendersi l’onere di acquistare una società prestigiosa, per quanto appena retrocessa nei Dilettanti. Il problema è trovare acquirenti e ad oggi non ci sono operazioni in fase avanzata. Il piano A è l’addio, ma senza candidati seri la proprietà lavorerà al futuro con l’idea di risalire la china. Settimana scorsa la società ha annunciato la conferma di alcune figure chiave del settore giovanile, il che dimostra che il progetto (almeno per quel che riguarda il vivaio) andrà avanti sulla strada tracciata. A prescindere dal cambio o meno di proprietà, il primo obiettivo sarà trovare un ds per riempire una casella che nella passata stagione è stata lasciata vuota dopo la risoluzione a febbraio con Gianni Califano. Alessio Battaglino, ex Sangiuliano, è in pole. Potrebbe confermare in panchina Daniele Angellotti, che ha sfiorato l’accesso ai playout partendo da una posizione disperata nel finale di stagione. La squadra sarà da rifare. La retrocessione ha messo tutti in regime di svincolo, qualche giocatore ha dato disponibilità a restare anche in D, ma al di là delle tempistiche per l’iscrizione (entro il 12 luglio) in un paio di settimane sarebbe bene cominciare a lavorare sul futuro. Ad oggi, con la stessa proprietà.