La Recanatese beffata nel finale. Il baby Seghetti fa gioire il Perugia

RECANATESE

(3-4-2-1): Adamonis; Mezzoni, Lewis (23’st Viti), Souare (36’st Paz); Cudrig, Iannoni, Torrasi, Cancellieri (1’st Lisi); Ricci (18’st Agosti) , Matos (1’st Seghetti); Sylla. A disp. Abibi, Angella, Vazquez, Bezziccheri, Kouan, Bozzolan, Giunti. All. Formisano.

RECANATESE (3-4-2-1): Meli; Shiba, Ferrante, Peretti; Raimo (44’st Guidobaldi) , Carpani, Raparo (7’st Morrone), Longobardi (30’st Veltri) ; Ferretti (7’st Sbaffo), Lipari (7’st Pelamatti); Melchiorri. A disp. Mascolo, Prisco, Mazia, Fiorini, Rizzo, Ahmetaj. All. Filippi.

Arbitro: Gianquinto di Parma.

Rete: 43’st Seghetti.

Note: recupero 2’+4’ ammoniti Melchiorri, Lewis, Iannoni, Mezzoni. Angoli 10-2. Spettatori circa 2.500.

È stato proprio un ragazzo del "territorio", Alessandro Seghetti, classe 2004, cresciuto nella Robur Macerata e poi nel Tolentino a punire, molto oltre i propri demeriti, la Recanatese che esce battuta dal "Curi" dopo non aver praticamene rischiato nulla per tutta la partita. Gara ordinata, giudiziosa, senza nessuna sbavatura dei giallorossi che a ben vedere hanno anche avuto l’occasione migliore per sbloccarla, ma proprio sul filo di lana è arrivata la prodezza del ragazzino lanciato da Castori in Serie B l’anno scorso. Chiaramente è una "botta" non facile da assorbire eppure la compattezza di squadra ci è piaciuta come pure un ardore agonistico che sembrava assopito. Filippi non cambia nulla rispetto al match con la Vis e "risparmia" Sbaffo in panchina, mentre non sono poche le sorprese tra i Grifoni con Ricci e Matos alle spalle del senegalese Sylla. La prima chance è per i padroni di casa anche se scaturisce da un chiaro fallo di Mezzoni su Carpani non ravvisato ma il tiro a giro di Ricci, da posizione invidiabile, sfiora l’incrocio. I giallorossi, tutto sommato reggono e si fanno vivi al 26’ quando, dopo uno spunto sulla destra, la conclusione di Lipari, da distanza ravvicinata, viene "murata". Poco dopo assist delizioso di Melchiorri in area ancora per Lipari che in precaria coordinazione tenta un diagonale non trovando la porta. L’occasione, di gran lunga, più importante della prima frazione è sui piedi di Longobardi che sfrutta un corridoio lasciato libero dalla svagata difesa umbra, il suo destro ad incrociare esalta le doti, peraltro conosciute di Adamonis. Il tempo si chiude su innocuo colpo di testa di Sylla su traversone di Ricci che termina sopra la traversa.

All’intervallo entrano Lisi e Seghetti e sette minuti dopo triplo cambio in casa leopardiana nel tentativo di dare energie nuove ed un quid in più di imprevedibilità. Brivido al 20’ quando Seghetti cade in area, ma l’arbitro è nei pressi e con chiarissimi gesti lascia proseguire. La girandola di cambi non ha soste e Melchiorri ci prova al 35’ con una conclusione da lunga distanza che non impensierisce l’estremo lituano dei padroni di casa. Sembrava fatta ma proprio in piena zona Cesarini arrivano le sofferenze. Il preludio al 41’ quando Seghetti, in slalom, si libera per il tiro ma un superlativo Meli riesce a deviare in angolo. Qualche secondo dopo è proprio il pollentino a sbloccarla: sfera ricevuta al limite e botta di prima intenzione con la palla che colpisce il palo interno e beffardamente si insacca. Il Perugia sfiora il raddoppio in contropiede con Sylla che cincischia troppo e la sua conclusione viene salvata nei pressi della linea di porta da Peretti. Ultimo sussulto con Melchiorri che impegna Adamonis ma da posizione irregolare. Verdetto amarissimo ed anche profondamente ingiusto visto il "fatturato" di occasioni ma occorre resettare subito: martedì al Tubaldi arriva il Pescara e ci vorrà tutta la "garra" apprezzata nelle ultime partite.