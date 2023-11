La Recanatese che verrà: "Ci faremo rispettare"

Tempismo, buone doti nel gioco aereo, un piede sufficientemente "educato". Manuel Peretti (nella foto), difensore centrale 23enne, sta confermando, in questo inizio di stagione, quanto di buono aveva fatto intravedere dal gennaio scorso, quando è arrivato in prestito dal Palermo. Il suo percorso è stato ostacolato da un infortunio al polso con tanto di intervento all’osso scafoide per poi tornare disponibile dal match interno di marzo contro il Gubbio dopo quasi un mese di stop: "in questa annata – dice il giocatore – ho avuto soprattutto la possibilità di partire in ritiro con il resto del gruppo e dunque effettuare al meglio la preparazione. Se ora sono titolare da diverse partite e sto avendo un buon rendimento è merito della squadra, non dimentichiamo mai che si gioca in undici".

Digerito o meglio metabolizzato il pari casalingo con il Pineto e la rete subita al novantesimo?

"Il rammarico resta però giocare subito, sin da dopodomani, aiuta. A Rimini e Pescara i minuti finali ci hanno premiato, lunedì invece abbiamo subito il gol proprio sul filo di lana ed è stata una doccia gelata. Credo che il nostro dovere è ora cercare di lavorare magari in quei dettagli che ci hanno penalizzato".

Sarebbe stato fondamentale portarla a casa anche perché, all’orizzonte si profila un dicembre tremendo dal punto di vista del calendario.

"Abbiamo delle gare difficili, ma onestamente ritengo che noi siamo una compagine fastidiosa un po’ per tutti e qualche apprensione agli avversari la creiamo sempre".

Mettiamo nel mirino la gara di sabato a Carrara (fischio d’inizio alle 18.30) contro la compagine terza in classifica, sia pure a distanza siderale dal binomio Cesena-Torres e che ha appena subito 10 reti, seconda miglior difesa del campionato. In casa poi hanno un ruolino di marcia irresistibile con 6 vittorie ed il solo pareggio con il Pineto, guarda caso arrivato anche in quel caso in zona Cesarini e grazie al solito Volpicelli.

"Da anni ormai disputano stagioni di avanguardia in questo campionato ed anche in attacco sono molto temibili, in particolare con Capello che in questa categoria è davvero…tanta roba".

Spesso ad affiancarlo è Giuseppe Panico, un marpione in terza serie e con decine di presenze anche in cadetteria con il Cittadella mentre Simeri, ex Ascoli, Bari ed Imolese generalmente subentra a partita in corso, quando le circostanze lo richiedono. Quali sono gli attaccanti che le hanno creato più grattacapi durante queste esperienze in "C"?

"Tutte le compagini anche quelle sulla carta meno blasonate hanno comunque dei giocatori importanti. Non voglio eludere la domanda ma io, calcisticamente parlando ovviamente, sono innamorato dei miei compagni di squadra: hanno un talento incredibile e non temono la concorrenza di nessuno".

Andrea Verdolini