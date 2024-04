La Recanatese ha sette diffidati. Obiettivo: evitare squalifiche

Da Chiavari, inevitabilmente, giungono appelli alla compattezza in vista di un match decisivo anche per i biancoazzurri. La Virtus Entella ha infatti bisogno di un punto per mettersi definitivamente al riparo dal rischio playout ed evitare quindi di seguire con apprensione le vicende di Fermana-Pescara. La norma che consente di evitare gli spareggi salvezza con più di 8 punti di distacco dà una grande mano agli uomini di Fabio Gallo che però non possono permettersi distrazioni. La parte più "calda" del tifo ligure non le manda a dire: "Solo per la maglia, scrivono in un volantino. Alla fine di questa disastrosa stagione, ci rimane l’ultima partita. Raggiungiamo in anticipo lo stadio per far sentire la nostra voce, la nostra rabbia…" Questo per far comprendere che i giallorossi troveranno un clima tutt’altro che rilassato, ma la sostanza delle cose non è che cambi granché: servirà comunque una super prestazione per difendere il quart’ultimo posto e non aspettare il risultato di Pesaro. Altra delicatissima questione riguarda i diffidati: Filippi ne ha addirittura sette. Uno di questi è Peretti che comunque è infortunato e non sarebbe disponibile a prescindere, ma ci sono anche, tra gli altri, Melchiorri, Carpani, Raparo e Meli e per loro subire un’ammonizione equivarrebbe a saltare il primo turno dei playout. Il gioco vale la candela? È un rischio sul quale, proprio in queste ore, si sta profondamente riflettendo perché il diciassettesimo posto è importante ma tutto deve essere finalizzato al duplice confronto con la Vis Pesaro.

Oggi alle 15 intanto, nello scenario sempre affascinante dello Stadio Dorico di Ancona, è in programma il match di ritorno del primo turno dei playoff di Primavera 4 dopo lo 0-2 subito dai baby leopardiani sabato scorso e maturato con una sfortunata autorete di Capodacqua dopo un minuto di gioco ed un gol nel finale di Bambozzi, subentrato al posto dell’infortunato Novelli costretto ad uscire in barella: "Ci aspetta un compito difficilissimo – ci dice il tecnico Gianluca Dottori – proprio perché siamo costretti a fare tre gol senza subirne nessuno, ma sappiamo che il calcio è strano. Il match di andata lo abbiamo affrontato bene e, andando a vedere, si è deciso su episodi dopo un andamento equilibrato. L’atteggiamento dovrà essere quello dei giorni migliori, ma rimarco ancora il cammino fatto nella stagione dai ragazzi: quello comunque resta, tra l’altro nel contesto di un girone competitivo con compagini che, almeno alla vigilia, erano considerate molto più attrezzate di noi". Una squadra comunque che più volte ha dimostrato di essere capace di tutto e che dovrà giocare anche con la leggerezza di chi…non ha nulla da perdere.

Andrea Verdolini