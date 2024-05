La Recanatese si prepara per la Vis: "C’è da limitarli sui calci piazzati"

L’ambiente è in fibrillazione, forse come non mai nella pur brillantissima storia recente della Recanatese. Ieri è stato completato il secondo pulmann di tifosi e si stanno raccogliendo le adesioni per il terzo con la speranza di riempire completamente il settore ospiti del "Benelli". Di questo passo l’obiettivo sarà senz’altro raggiunto ed anche in anticipo rispetto alla data fatidica: i torpedoni sono messi a disposizione ad un prezzo popolarissimo di 5 euro e gratuità assoluta per gli under 18. Il lavoro della truppa di Filippi procede secondo i programmi stabiliti e tra le note più liete della gara di domenica scorsa c’è sicuramente la prestazione di Nicholas Allievi, difensore varesino 32enne, giunto a gennaio dal Rimini e schierato nell’undici titolare al fianco di Ferrante e Shiba: "in realtà – ci dice – ad aver fatto bene è stata tutta la squadra che ha interpretato la partita come meglio non avrebbe potuto. Abbiamo lavorato in modo ottimale anche in fase di non possesso e dunque è arrivato un risultato che comunque è solo un buon viatico, niente di più, per il match di ritorno".

Nella sua ormai lunga carriera, per gran parte trascorsa in C ma anche con significative apparizioni in cadetteria, aveva mai giocato i playout?

"No, è la prima volta in assoluto. Ho avuto anche parentesi negative con una retrocessione in terza serie con la Juve Stabia, ho disputato diversi playoff, ho vinto campionati a Como e Castellammare, ma è stato l’esordio negli spareggi salvezza".

Dove, forse alcuni aspetti prettamente caratteriali hanno una valenza addirittura superiore rispetto a quando ci si gioca la promozione.

"Proprio così, tanto più che ci è capitato anche un derby fratricida. L’aspetto mentale e caratteriale è determinante in queste gare da dentro o fuori, dove in ballo c’è una stagione".

Cosa ha detto la partita di andata, dove avete concesso pochissimo agli attaccanti vissini Molina e Karlsson se non per effetto delle ben note palle inattive di Di Paola.

"Lui è un giocatore che, per il calcio di cui è in possesso, può essere considerato un lusso per la categoria. Una delle chiavi sarà proprio quella di prestare la massima attenzione cercando di concedere il meno possibile in termini di punizioni ma anche di calci d’angolo. Loro poi recupereranno Nicastro che a Recanati era squalificato, ma credo che al di là dei singoli deve essere proprio la squadra a fare la differenza".

In conclusione, al di là delle frasi di circostanza ed alla luce delle sue oltre 250 partite tra i professionisti, è fiducioso?

"Sì e lo dico in maniera convinta e non certo per il fatto che non potrei dire diversamente".

Di certo l’adrenalina è già a mille…e siamo appena a giovedì.

Andrea Verdolini