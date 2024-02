LA RESA. Bandiera bianca Pro Patria. Padova show: gol e legni

Allo Speroni tra Pro Patria e Padova sono gli ospiti a spuntarla: prima sconfitta nel 2024 per i tigrotti biancoblù. Mister Riccardo Colombo ripropone il 3-4-2-1, biancoscudati di Torrente a specchio. Nel primo tempo patavini sfortunati con un palo di Bortolussi, arrivato dopo un colpo di tacco spettacolare al 21’. Un minuto dopo traversa di Palombi. Al 27’ braccio di Somma in area e rigore trasformato dall’ecuadoregno Varas che spiazza Rovida con un tiro potente sotto la traversa. Nella ripresa palo esterno di Pitou al 3’, mentre al 10’ destro preciso dal limite di Bortolussi che finisce nell’angolino per il raddoppio. Colombo resta comunque in zona playoff. Prossima sfida, però, con la capolista Mantova.

Pro Patria-Padova 0-2 (0-1)

Marcatori: 29’ rig. Varas, 10’ st Bortolussi. Luca Di Falco