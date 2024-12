La sfida al "Blasone» termina 2-2. L’Acf Foligno sfiora il colpaccio. Il Livorno capolista pareggia all’84’

Acf Foligno

ACF FOLIGNO 4-3-3 Tognetti; Santarelli (22’ st Cesaretti), Nuti, Schiaroli, Mancini (22’ st Zichella); Brevi (46’ st Mattia), Ceccuzzi, Panaioli; Khribech (36’ st Pupo Posada), Tomassini, Settimi (40’ st Di Cato). A disp.: Santi, Maselli, Grea, Zmejkoski. All.: Manni.

LIVORNO 3-4-2-1 Cardelli; Fancelli (16’ st Ndoye), Brenna, Siniega; Marinari (16’ st D’Ancona), Bellini (34’ st Frati), Hamlili (16’ st Bonassi), Calvosa; Russo, Regoli (29’ st Dionisi); Rossetti. A disp.: Tani, Risaliti, Luci, Parente. All.: Indiani.

Arbitro: Maione di Ercolano.

Reti : 14’ pt Khribech , 38’ pt Regoli , 39’ pt Settimi, 39’ st Dionisi

Note: 600 circa. Espulso al 49’ st l’allenatore dei portieri Grillini Scf. Ammoniti: Schiaroli, all. Manni, Panaioli, Santarelli, Bellini, Brenna. Angoli: 1-12.

FOLIGNO – L’impresa contro il Livorno capolista si è spezzata a 5 minuti dal termine quando l’inossidabile Federico Dionisi su punizione dal limite ha trovato la traiettoria imprendibile per Tognetti. Gol che ha consentito agli amaranto dell’ex Paolo Indiani di trovare il 2–2 finale dopo che l’Acf Foligno per due volte con Khribech e poi con Settimi era riuscita ad andare in vantaggio. Pareggio che non cancella la superba prestazione collettiva, da Tognetti fino all’ultimo dei subentrati dell’Acf protagonista di una partita perfetta seguita da una massiccia presenza di pubblico sugli spalti. "Oltre al grande impegno collettivo mi è piaciuto lo spirito dell’Acf che – ha commentato Manni nel dopo partita – che al cospetto del Livorno ha giocato alla pari. Un gruppo di ragazzi straordinari che, oltre a quanto fatto fin qui in futuro saranno capaci di regalare sorrisi ai nostri tifosi e alla società. Un pizzico di delusione? Inevitabile ma comprensibile – ha concluso al cospetto di un collettivo già pronto per giocare in Lega Pro". Partita che l’Acf la sblocca al primo affondo: errore del portiere ospite Settimi calcia la sfera arriva a Khribech che realizza a porta vuota. Il Livorno al 38 realizza il pareggio con Regoli tempestivo a girare un suggerimento di Marinari. Passano solo pochi secondi e Settimi, ancora lui con una conclusione a giro gonfia la rete toscana. La seconda frazione di gioco è un monologo della capolista che dopo aver colpito un palo con Marinari e fallito con Ndoye la palla del pareggio al 39’ con Dionisi su punizione spezza il sogno dell’Acf mirato a realizzare la grande impresa. Carlo Luccioni