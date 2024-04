La sfida del Comunale. Giana, operazione sorpasso. Pergo salva coi tre punti

Derby lombardo oggi pomeriggio alle ore 16,30 al Città di Gorgonzola tra la Giana Erminio e la Pergolettese che si affrontano nell’ultima giornata del campionato di Serie C Girone A. La squadra di Chiappella cerca davanti al pubblico amico un risultato importante per migliorare ancora di più la classifica in chiave playoff. Obiettivo diverso per la Pergo che punta ad ottenere l’intera posta in palio per centrare la salvezza diretta, senza dover ricorrere alla pericolosa lotteria degli spareggi. Stando alle indicazioni della vigilia, confermati il 4-3-2-1 per i gorgonzolesi e il 3-5-2 per gli ospiti. A parlare della gara odierna il tecnico della Pergolettese, Giovanni Mussa: "Cercheremo la vittoria con volontà, forza e con la grande spinta dei nostri straordinari tifosi che ci seguiranno in massa a Gorgonzola. Dovremo dare il massimo per ottenere i punti necessari per la salvezza diretta. Andiamo ad affrontare una squadra di spessore e dovremo essere concentrati per tutti i novanta minuti di gioco. Siamo pronti e carichi per disputare una grande gara e regalare alla nostra dirigenza la permanenza in C".

Giana Erminio (4-3-2-1): Zacchi; Caferri, Corno, Minotti, Groppelli; Lamesta, Marotta, Pinto; Franzoni, Mbarick Fall; Maguette Fall.

Pergolettese (3-5-2:) Soncin; Tonoli, Lambrughi, Piccinini; Bariti, Jaouhari, Arini, Figoli, Felicioli; Caia, Guiu Villanova.