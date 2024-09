La sfida in trasferta finisce 0-1. Il Gubbio non si ferma più e vince ancora. D’Ursi decisivo, piegata anche la Lucchese

LUCCHESE

0

GUBBIO

1

LUCCHESE (3-5-2): Palmisani; Fazzi, Gasbarro, Sabbione; Quirini, Tumbarello (st 48’ Gemignani), Welbeck, Visconti (st 32’ Saporiti), Antoni; Costantino, Fedato (st 21’ Selvini). All. Gorgone A disp. Coletta, Allegrucci, Ciucci, Dumbravanu, Frison, Djibril, Ndiaye, Botrini, Leone, Moschella, Giacchino.

GUBBIO (3-4-2-1): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Pirrello; Corsinelli, Proietti (st 41’ Conti), Rosaia, David (pt 23’ Zallu); Maisto (st 41’ Faggi), D’Ursi; Tommasini (st 32’ Rovaglia). All. Taurino A disp. Bolletta, Signorini, Arpaia, Bita, Duro.

Arbitro: Angelillo di Nola (Galigani-Antonicelli)

Marcatori: st 26’ D’Ursi (r)

NOTE: corner 6-1; ammoniti: Rosaia, Proietti, D’Ursi, Antoni, Tumbarello, Sabbione, Quirini, Rocchi; recupero pt 3’; st 5’.

GUBBIO – Mancano ancora alcuni automatismi e anche un po’ di fiato, ma il Gubbio è a punteggio pieno dopo due giornate. Una partita combattuta, a tratti nervosa, risolta da un episodio confezionato dal man of the match, D’Ursi, che prova a rompere il ghiaccio al 17° con il tiro potente ma centrale di D’Ursi dal limite bloccato in due tempi da Palmisani. Proprio l’estremo difensore rossonero al 23° travolge David in uscita e costringe l’esterno in prestito dal Cesena al cambio: al suo posto fa l’esordio in rossoblù il nuovo arrivo Zallu. Sono i padroni di casa, però, a creare le due palle gol più pericolose della prima frazione: al 31° Costantino incrocia col destro ma la palla sfiora il palo dopo il tocco di Pirrello, mentre al 47°, sul cross di Fazzi, è Quirini a girare di testa e quasi sorprende Venturi che, leggermente fuori dai pali, riesce a salvare in arretramento. La ripresa non cambia di molto la gara, anzi con la stanchezza che sale il gioco è ancora più spezzettato e il match vive di episodi isolati. Il Gubbio, però, costruisce bene. Al 60° il cross di Corsinelli viene allontanato da Sabbione sui piedi di Proietti che controlla e calcia al volo ma il suo mancino si stampa sulla traversa. Alla fine è il leader tecnico rossoblù, D’Ursi, a risolverla: al 70° inganna Gasbarro che lo sgambetta in area, e per Angelillo è rigore. Dal dischetto va proprio il n° 7 che spiazza Palmisani e fa 0-1. Meno di dieci minuti dopo ancora D’Ursi porta a spasso la difesa di casa, sul suo destro dal limite si esalta Palmisani. La Lucchese si lancia all’assalto, creando due chance dall’interno dell’area, con Costantino all’83° e con Fazzi all’88°, ma entrambi terminano fuori dallo specchio. Le premesse, per il Gubbio, non sembrano niente male.