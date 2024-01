La sfida non si sblocca (0-0). La Narnese pareggia in casa contro il fanalino di coda Nestor

Narnese

Nestor

NARNESE: Rossi 6, Pinsaglia 6, Grifoni 6, Silveri 7, Ponti 7 Aldair 6, Onesti 6 ( 26’ st. Mora s.v.), Colangelo 6, Perotti 6 ( 40’ st. Blasi s.v.), Principi 6, Perugini 6 ( 33’ st. Desantis s.v.). All. Sabatini 6

NESTOR: Montanari 7, Binaglia 6, Proietti 5.5, Vestrelli 6, Ceccarelli 6, Ciurnelli 6, Faraghini 5, Mancini C. 6, Calistroni 6 (8’ Rossi 5), Paradisi 6, Mancini L. 5 ( 33’ st Covarelli). All. Vicarelli 6.

Arbitro: Vendramin di Terni 6

NARNI - La Narnese pareggia in casa a reti inviolate contro il fanalino di coda Nestor. Un punto che sta stretto agli uomini di Sabatini (ieri in tribuna per squalifica), almeno per un secondo tempo sempre arrembante. Gli ospiti hanno invece pensato bene di tirare i remi in barca, un punto al Gubbiotti di Narni è sempre da tenere stretto. Il primo tempo è da dimenticare, portieri inoperosi. Nella ripresa invece tutto si stravolge. All’11’ Montanari si deve superare per deviare un tiro di Perotti imbeccato da Principi. Passano 10 minuti ed alta grande occasione perla Narnese. Angolo battuto alla perfezione da Colangelo per la testa di Ponti che prende l’ascensore l’impatto è giusto la mira un po’ meno la sfera va di un soffio alta soprala traversa. I padroni di casa costringono la Nestor nella propria metà campo al 23’ cross dalla destra di Pinsaglia repinge il portiere appena fuori area , sui piedi di Silveri che colpisce a botta sicura ancora Montanari dice di no. Per gli ospiti da registrare alla mezz’ora una punizione dai venti metri battuta da Mancini C. , che si abbassa tardi e termina fuori.. La Narnese alla fine è stanca e si deve arrendere allo zero a zero. L.P.