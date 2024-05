La sfida playout "Vis, se ci credi puoi farcela"

Sarà un "Benelli" affollato non solo dai tifosi (fino a ieri sono stati venduti quasi 2000 biglietti, di cui 180 nel settore ospiti, esaurita la laterale, restano a disposizione dei pesaresi meno di 200 biglietti nella Prato e circa 400 di tribuna), ma anche dagli addetti ai lavori: direttori sportivi, allenatori, ex calciatori che assisteranno a Vis-Recanatese di domenica (ore 18) sfida decisiva playout. Tra gli altri Marco Alessandrini ex allenatore di entrambe le squadre che dice: "Se uno si vuole salvare deve vincere, se la Vis vince si salva. La Recanatese l’ha fatto all’andata e Pesaro lo deve farlo al ritorno. Ora gli ospiti hanno il doppio vantaggio, ma la partita è quanto mai aperta. Come dicevo giorni fa, il primo risultato condiziona il secondo". Previsioni? "Sarà una partita difficile sul piano psicologico, bisogna essere bravi ad arrivarci con il giusto entusiasmo e la giusta consapevolezza dei propri mezzi. Le squadre hanno entrambe ottime individualità e ognuna cercherà di sfruttarle. Queste sono partite che vivono sugli episodi. Incideranno anche i singoli, come accaduto all’andata. Ma è l’atteggiamento che deve essere diverso, soprattutto da parte della Vis. Mentre all’andata poteva ragionare e fare qualche calcolo, al ritorno no: è l’ultima gara e bisogna giocarla con serenità ma con la determinazione necessaria che richiede una finale". Percentuali? "Sono gare anomale, incidono tanti fattori, l’augurio come tifoso delle due squadre è che si possa assistere a una bella partita, il fatto è che i playout bisognava evitarli e quindi andrà accettato con serenità il verdetto senza fare processi".

Anche per Fabrizio Salvatori, ex direttore sportivo della Vis, "Pesaro dovrà avere un atteggiamento diverso dall’andata quando è stata forse poco brillante e un po’ troppo passiva, subendo credo l’impatto psicologico con la partita. La Recanatese ha fatto una buona azione sul gol. La Vis ha troppo subìto l’avversario". Il risultato è comunque rimediabile: "Sì, bisogna avere testa e calma, il risultato si può rimediare anche alla fine, ci sono novanta minuti, non bisogna avere la frenesia di pareggiare subito i conti. La squadra deve avere un atteggiamento diverso, ora sarà costretta ad attaccare. Uno come Di Paola può cambiare il risultato anche sui calci da fermo. Ha un piede importante. Dall’altra parte c’è Melchiorri che se arriva la palla in area la porta la vede, come del resto Sbaffo. La Vis può salvarsi, ha buone possibilità, perché l’1-0 è un risultato rimediabile e un gol glielo puoi sempre fare"