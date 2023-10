La sorpresa. Colpo grosso del Barbara:. Sant’Orso ko

barbara monserra

: Palazzo, Coltorti, Giobellina, Carbone, Omenetti (41’pt Mastri), Serpicelli, Morsucci (36’st Federici), Calcina (42’st Bernardini), Brega (44’st Ubertini), Nardone, Castignani. All. Mancini

S.ORSO: Amadori, Nardini (1’st Lepore), Tonucci, De Angelis (10’st Tanfani), Fontana (24’st Ferri), Alegi, Saurro, Mattioli, Donati (1’st Muratori), Bastianoni, Luchetti (10’st Vitali). All. Fulgini

ARBITRO: Ricciarini di Pesaro

RETI: 9’pt, 36’pt Nardone (B)

Colpo grosso del Barbara Monserra che batte a domicilio il Sant’Orso. Fa tutto Nardone: dopo un ottimo scambio con Castignani, il numero 10 si trova a tu per tu con il portiere nel cuore dell’area, conclusione precisa che non lascia scampo ad Amadori. A ridosso della mezz’ora il talento ex Vigor si mette in proprio, calcia da ottima posizione e trova la doppietta personale. Nella ripresa il Sant’Orso prova a rialzare la testa, senza esito.