La squadra del giorno. "Dal passato la spinta per il futuro. Lunano ha ancora molto da dire»

C’è anche chi è arrivato da Belgrado e chi dal Sud Africa, non si è dimenticato di mandare il suo saluto al raduno del mitico Lunano che negli anni che vanno dal 1984 al 1993 ha fatto sognare e divertire i suoi tifosi fino a partecipare a campionati importanti come l’Eccellenza. Più di 100 i presenti (tra giocatori, dirigenti e tecnici) alla ‘rimpatriata’ promossa da due dei principali protagonisti del periodo: il bomber Walter Galeazzi e il presidente Claudio Severi . Il raduno che si è tenuto venerdì scorso si è svolto in due momenti: il primo al Campo Sportivo di Lunano e qui non sono mancate le strette di mani e ‘gli amarcord’, il secondo al ristorante ‘La Gatta’ con i discorsi di rito e la consegna di targhe. Tra i primi ad arrivare i vari mister, da Antonio Ceccarini a Massimo Girometti, Bebo Angelini, Gabriele Ceccolini, Nico Calabresi, Luciano Palini, Scatena e via via tutti altri. "Abbiamo vissuto annate calcistiche ricche di soddisfazione – ha sottolineato nel suo saluto il presidente Severi – e auguro al nuovo Lunano di scrivere altre pagine indelebili nel grande libro del calcio del nostro paese". E in questo senso la strada intrapresa è quella buona considerando che la squadra ha appena vinto il campionato di Prima categoria salendo in Promozione.

"Una serata come questa – ha detto l’attuale presidente del Lunano Massimo Galletti – è una spinta per il futuro, avete lasciato qualcosa di importante, mi auguro che ci sia ancora una serata così". Il sindaco Mauro Dini ha ricordato come il Lunano calcio abbia fatto vivere emozioni importanti. A proposito del sindaco e del suo impegno, nello stadio comunale è in fase di costruzione la nuova palazzina per gli spogliatoi. Una targa a colui che negli anni è stato calciatore, tifoso, sponsor e amico del Lunano è stata consegnata a Walter Galeazzi, "anima e core" di questo incontro. Presenti al raduno anche i Brugnettini, imprenditori del posto che da sempre sono vicini alle vicende della società sportiva. Una serata sottolineata da tutti, utile a rimarcare quelli che sono i valori veri dello sport e che vanno oltre al risultato sportivo: l’amicizia e il rispetto e come ha concluso Severi: "Una serata piena di felicità".

Amedeo Pisciolini