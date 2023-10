La storia: il centrocampista in serie B. Da Cannara alla Samp. Pirlo chiama Ilario Porzi

La storia è ancora tutta da scrivere ma Sampdoria-Cosenza 2-0 del 22 ottobre 2023 sarà una domenica che Ilario Porzi ricorderà per sempre. Il centrocampista cannarese classe 2005 è stato infatti convocato per la prima volta da Andrea Pirlo in prima squadra. Convocazione bagnata anche da una vittoria fondamentale per la Samp. Il sogno, adesso, è quello di poter scendere in campo a Marassi, con la sua maglia numero 36, per l’esordio in serie B. Tutta Cannara, e non solo, fa il tifo per Ilario, enfant prodige del settore giovanile rossoblù, autentico predestinato. Esordio da titolare in serie D nella stagione 2021-2022, al Franchi di Siena, con Antonio Alessandria in panchina. Sempre in quell’annata, per Ilario, gol nel derby contro il Foligno il 12 dicembre 2021 a 16 anni 3 mesi e 21 giorni, circostanza che, a fine stagione, gli consentirà di risultare il marcatore più giovane dell’intero campionato. Un autentico esempio di abnegazione, costanza e voglia di imparare dai giocatori più esperti. A seguire convocazioni nelle rappresentative giovanili umbre e nazionali, poi, nell’estate del 2022, il passaggio alla Samp e adesso, è proprio il caso di dirlo, il meglio deve ancora venire...