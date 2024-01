La storia. Le invincibili sono alla Pro Sesto. È la migliore Under 15 d’Italia

A Sesto San Giovanni c’è una fucina di campionesse. L’Under 15 Femminile con la miglior media punti in tutta italia nell’anno solare 2023 è quella della Pro Sesto, allenata da Matteo Terranova. Un ruolino di marcia impressionante, 21 vittorie su 22 partite disputate, una media punti di 2,86 a partita e un primato che sfocia oltre i confini nazionali. In europa solo l’Olympique Lione Femminile è riuscita a vincere tutte e 22 le gare a disposizione. "Siamo contenti, vuol dire che si sta lavorando bene - dice Elena Tagliabue, responsabile di tutto il femminile biancoceleste -. Io credo molto nei settori giovanili, bisogna avere fiducia nelle giocatrici. Ho messo la mia impronta gestionale impostando la tipologia che avevo sperimentato ai tempi di Inter Femminile, perché aveva dato risultati. L’idea è quella, far crescere le giovani e portare in prima squadra le nostre ragazze. All’inizio nelle categorie superiori si fatica, ma dopo un anno maturano calcisticamente e di testa. Lo dimostrano gli ottimi risultati che stiamo avendo anche in Serie C (sesto posto dopo dodici gare, ndr) con la formazione dall’età media più giovane del torneo, solo 22 anni".

Elena Tagliabue parla dall’alto di un’esperienza lunghissima con le ragazze, per molti anni vissuta all’Inter Femminile e dall’inizio della passata stagione a Sesto San Giovanni. Con tanti cambiamenti rispetto ai primi passi da dirigente. "A differenza di vent’anni fa ,quando ho iniziato io, l’insegnamento sui campi è molto migliorato - racconta -. Sono obbligatori i patentini per gli istruttori, per esempio, anche se io avevo cominciato già a pretenderlo in nerazzurro, dove i tecnici erano tutti qualificati. Molte giocatrici, avessero avuto questo percorso qualche anno fa, avrebbero avuto riscontri importanti. Alcune delle ragazze li hanno avuti lo stesso, nella prima squadra ci sono delle giocatrici che erano con me all’Inter e che ho visto crescere da quando avevano 11-12 anni".

Oggi un nuovo traguardo con i risultati dell’Under 15 e il telefono che squilla spesso: i dirigenti delle società di vertice cercano a Sesto San Giovanni le possibili campionesse del futuro. "Le nostre ragazze provengono tutte dal territorio, ci sono realtà come Inter e Milan, ma non soltanto, che cercano di portare via qualche talento e proprio quest’anno abbiamo “perso“ due elementi divise equamente tra le due milanesi - dice ancora la dirigente - Le altre sono rimaste perché conta molto il gruppo, trovarsi bene. Vale per loro e anche per i genitori che riconoscono il lavoro della società, vedono un rapporto umano che viene coltivato al campo ogni pomeriggio. È un modo di lavorare vecchio stampo, con cui non si sbaglia mai".

Mattia Todisco