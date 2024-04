La storia. Vincenti di... esportazione

I vincenti di… esportazione. Hanno scelto di approdare fuori regione con l’obiettivo di vincere ed hanno compiuto la missione. Stiamo parlando di Mauro Veneroso, fresco di promozione in serie D ad Enna e di Stefano Gramaccia e Liborio Zuppardo che, insieme, hanno scelto di approdare nelle Marche per riportare il Fabriano Cerreto in Eccellenza. Per Veneroso è il secondo campionato vinto in Sicilia, a distanza di tre anni dalla promozione in D con la Sancataldese, guarda un po’ gemellata proprio con l’Enna. L’avvio a Orvieto poi la decisione di scendere di categoria per il fantasista. "In Sicilia mi trovo benissimo. Il primo messaggio ricevuto? Da Pippo Petterini, ds dell’Acf Foligno. Cosa gli ho risposto? Che ora sarà lui a vincere". Festa doppia per Gramaccia-Zuppardo. Sei gol da dicembre per il centrocampista e nove per l’attaccante. "Il problema – sorride Zuppardo – è che da quando è arrivato Gramaccia, si è parcheggiato in area di rigore e io ho dovuto mettermi a fare assist…". "Una vittoria meravigliosa – sottolinea Gramaccia –. All’inizio non è stato facile calarsi nella categoria dopo gli anni di serie D a Trestina. Poi però…". E a chi fa notare che in due fanno 76 anni, rispondono: "Qui quota 100 è solo per i gol…".