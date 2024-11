La Ternana “accorcia“ le distanze dal vertice. In vista del derby occhio a Cicerelli e Romeo

Le Fere riducono di tre lunghezze il distacco dal Pescara sconfitto a Pesaro. La vittoria con la Spal ha dunque dato il massimo beneficio in vista del derby di domenica prossima. Va ricordato che il team abruzzese deve recuperare la gara interna con il Milan Futuro e che la Ternana attende di conoscere le motivazioni del provvedimento che ha determinato i 2 punti di penalizzazione, per poi presentare eventuale ricorso. Il diesse Carlo Mammarella fa un primo punto della situazione-infortunati in vista della sfida del “Curi“: "Per conoscere con esattezza le condizioni di Cicerelli dobbiamo attendere gli esami strumentali, ma la sua sembra essere una forte contusione che non preoccupa più di tanto. Romeo ha svolto tutta la rifinitura (a Sestri aveva dovuto abbandonare il campo nel primo tempo per una forte botta al fianco ndr), ma nel riscaldamento pre partita non si è sentito al meglio. Per questo Abate ha preferito evitargli rischi. Dobbiamo dunque conoscere anche la sua situazione, così come attendiamo a breve il responso preciso per Krastev (il difensore si è procurato una distorsione al ginocchio la scorsa settimana in allenamento in uno scontro fortuito con Casasola e Abate ha lasciato intendere che rischia un lungo stop, ndr)". Mammarella parla anche del possibile reintegro di Viviani: "E’ molto vicino. Ha giocato una partita con la Primavera restando in campo 70 minuti. Per il suo percorso non si parla soltanto dell’infortunio che ha avuto, ma anche di un recupero totale dal punto di vista fisico". A domanda sul mercato di gennaio il ds risponde: "Parlarne è prematuro. Tracceremo una linea. Si faranno valutazioni con il tecnico e il presidente per capire dove intervenire. In alcuni ruoli ci sono stati infortuni importanti e dunque dovremo rimpiazzare a livello numerico. Ma sono contento di come i ragazzi si stanno adattando a interpretare vari ruoli". Ricordiamo che Damiani potrebbe tornare disponibile a marzo. Al ’Curi’ ci sarà la pesante assenza di Cianci per squalifica in seguito all’ammonizione (molto opinabile) rimediata sabato scorso "Pietro è un giocatore importante. Ma sono contento di come è entrato Ferrante. E Donnarumma ha fatto un gran primo tempo a Sestri. In rosa abbiamo ragazzi che ci possono aiutare", aggiunge Mammarella.

PRIMAVERA 2 Alla settima di campionato la squadra di Stefano Morrone è uscita sconfitta 2-0 dalla gara di Pisa (11’pt Frosali, 2’st Tosi). La buona notizia è stata il ritorno nei convocati di Mattya D’Alessandro, figlio del presidente rossoverde, reduce da oltre un anno di stop per infortunio.

Augusto Austeri