La Vis a Recanati con la spinta del pubblico. Duecento tifosi a casa senza il biglietto

La Vis potrà giocare quasi in casa la gara di andata dei playout contro la Recanatese (domenica alle 18). I 505 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti sono stati venduti nel giro di pochi giorni e nessuna richiesta ulteriore potrà essere esaudita, compresa quella di duecento tagliandi in più che i tifosi avrebbero voluto per andare incontro a chi a questo punto dovrà restare a casa perché il settore ospiti non può contenere di più (botteghini ospiti chiusi domenica). Disposizioni della Questura: è già un impegno controllare tifoserie ospiti numerose in un impianto come quello di Recanati, e non ci si può spingere oltre. I sostenitori della Vis, come accaduto a quelli dell’Ancona in altro derby dove le richieste erano ben maggiori dei tagliandi messi a disposizione dal club giallorosso, saranno sistemati nella tribuna nord, ovvero nella stessa struttura, ovviamente divisa da protezioni, dove ci saranno i tifosi locali. I quali avranno a disposizione invece mille biglietti, per i quali la prevendita è cominciata ieri ma che difficilmente saranno venduti tutti, visti i precedenti e vista la media spettatori, anche se questa è la speranza della società giallorossa che ieri ha lanciato un appello ai propri sostenitori perché siamo presenti in gran numero e soprattutto a gran voce alla decisiva partita di domenica, in cui la Recanatese cercherà di invertire il vantaggio con cui parte la Vis: a Pesaro bastano anche due pareggi per rimanere in serie C avendo concluso la stagione regolare con un punto in più in classifica dopo il sorpasso in extremis nell’ultima giornata.

A Pesaro sono sei i pullman riempiti (oltre a tante auto), ma potevano essere anche dieci, se solo da Recanati fossero arrivati più biglietti. La partenza è prevista alle 15,30 dal Campus dove è stato organizzato un punto di ristoro a prezzi accessibili già dalle 14,30: uno stand con tanto di birra. Anche dalla Vis Pesaro arriva l’appello a far sentire la propria voce per conquistare insieme una salvezza importantissima che consenta al club di proseguire nel rapporto con Stellone. L’allenatore ha firmato un contratto biennale che è ovviamente valido solo nel caso che si rimanga tra i professionisti, al pari di quelli sottoscritti dai giocatori. La settimana più lunga dell’anno è iniziata, ma non spaventa i sostenitori biancorossi abituati da sempre a soffrire e che non mancheranno di far sentire il proprio tifo domenica al "Tubaldi" confidando già in un risultato che possa chiudere subito il conto salvezza, ovvero una vittoria che comprometterebbe ulteriormente le speranze dei leopardiani.