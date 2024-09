La Vis cambia volto a Campobasso. Stellone vara un ampio turn over

Le tinte forti del recente passato riverberano su Campobasso-Vis di oggi. L’ultima volta, sei anni e mezzo fa, fu l’1-2 del Benelli

propiziato dallo sciagurato Collu di Cagliari, poi assurto agli onori di A e B. Quel ko condito di rigori ed espulsioni contro, sarebbe costato la promozione, senza il successivo harakiri del Matelica. L’ultima volta in Molise, stessa stagione, fu invece l’1-2 vissino firmato Olcese e Cruz. Resta l’unica vittoria in 6 trasferte al "Nuovo Romagnoli", oggi "Molinari". Stasera la storia la aggiornano le squadre di Braglia e Stellone, tecnici tra i più titolati. "Grandissimo allenatore – dice il vissino del collega – alla guida di una squadra costruita per i playoff, che vanta la seconda miglior difesa, possiede ottimo palleggio e attacca con tanti uomini. E che fin qui ha raccolto meno di quanto meritato". Individuata l’insidia principale: la carica dei Lupi, in cerca della gara della svolta: "Dovremo rispondere sin dall’inizio

alla loro aggressività". Così come Braglia è sicuro che l’ex Di Nardo "verrà fuori e alla fine farà non meno di 10 gol", così Stellone non è preoccupato del digiuno delle sue punte: "Il nostro attacco è la squadra. A me interessa poco se alla fine vanno in doppia cifra o no, a me interessano i punti: 41 il prima possibile. Io sono soddisfatto del lavoro che fanno, e pazienza se qualche volta li perdi in area".

La sconfitta con applausi contro la Ternana ("Raro vedere questo, abbiamo molto apprezzato la reazione del nostro pubblico") è stata subito archiviata, l’infrasettimanale di stasera impone nuove scelte e diverso piano gara, dentro lo stesso modulo. Turn over spinto: "Cambierò almeno 5-6 elementi", annuncia il tecnico. Out Neri (influenza) e Antolini (flessore), in dubbio Coppola, recuperati Bove e Peixoto, si ipotizzano cambi in tutti i reparti, con le solite rotazioni in attacco. Ma con una certezza: Pucciarelli e Paganini, i sempre presenti, ci saranno anche stavolta. Gara aperta a ogni risultato, perché "in questo girone – parole di Braglia – ogni partita è una sorpresa". E se il Lovison di venerdì era l’arbitro esperto, per quanto rivelatosi "non all’altezza", ecco che il designatore spedisce nella terra dei Lupi un debuttante come Dorillo.

Così in campo (ore 20,45). CAMPOBASSO (3-5-2): Forte F.; Mancini, Benassai, Bosisio; Morelli, D’Angelo, Pellitteri, Celesia, Lombari; Di Nardo, Di Stefano. All. Braglia. A disp. Guadagno, Calabrese, Mondonico, Baldassin, Haveri, Pierno, Forte R., Prezioso, Scorza, Serra, Barbato, Spalluto.

VIS (3-4-1-2): Vukovic; Palomba (Ceccacci), Tonucci, Bove; Tavernaro, Paganini, Di Paola, Peixoto; Pucciarelli (Orellana); Molina, Okoro. All. Stellone. A disp. Munari, Zoia, Coppola, Nina, D’Innocenzo, Obi, Gambino, Forte M., Zocchi, Thiane, La Rosa, Nicastro, Cannavò.

Arbitro: Dorillo di Torino.