La Vis chiama i suoi sponsor per fare squadra. Stellone lascia tutto aperto per la formazione

La Vis ha radunato i suoi sponsor principali in una serata a loro dedicata: "Progettazione, unione e crescita: sono queste le parole chiave che accomunano la visione della Vis Pesaro e delle aziende partner. La serata dedicata ai nostri main sponsor – spiega il club in una nota – è simbolo di una rinnovata stima reciproca che ci permette di guardare al futuro con entusiasmo, ringraziandoli per il supporto e la fiducia. Grazie a Tecnoplast, LC Mobili, Villa La Cerbara, 24 srl, Rivacold, Eco-Costruzioni, Tda, Pantarei, Cucinesse, Sapil, Marea, Balzano e a Bar Figaro per l’accoglienza". Una serata a cui sono intervenuti anche alcuni giocatori: Federico Tavernaro, Alvin Okono, Denis Tonucci, Joel Obi, Manuel Pucciarelli, Manuel Di Paola, Francesco Coppola e Ante Vukovic e naturalmente mister Stellone che si è intrattenuto a parlare con tutti. Presenti anche il direttore sportivo Menga assieme a Marco Ferri e a sua moglie.

Ieri la squadra ha disputato un allenamento congiunto con la squadra Primavera, partita fortissimo nel suo campionato. unici assenti Antolini e Tavernaro. Stellone ha proposto due tempi con due squadre diverse, lasciando intendere che anche domenica con il Pineto (ore 17,30, stadio "Benelli") tutto è aperto per la formazione titolare. Il Pineto intanto ha scelto il suo allenatore. Sarà Tisci a sostituire Cudini. L’anno scorso Tisci ha guidato il Cerignola fino alla sconfitta del derby con il Monopoli che gli è costata la panchina. Gli abruzzesi arrivano a Pesaro in formazione tipo, nessuna assenza di peso per Tisci. Quanto ad Amaolo, l’ex tecnico della Vis ha preferito non accettare anche per mancata intesa con il direttore sportivo. Il Pineto in trasferta ha colto due pareggi con Sestri e Torres, mentre ha perso con Ternana e Legnago. Dall’Abruzzo arriveranno pochi tifosi.

d. e.