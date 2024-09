La Vis festeggia il suo difensore goleador. Ceccacci: "Rete dedicata alla mia famiglia"

Pressing, anticipo, fisicità, ripartenze e pure un gol. Sono bastati pochi minuti al giovane Ceccacci per prendersi la ribalta: prestazione, applausi, rete personale, tanta roba per chi era chiamato semplicemente a uno spezzone di partita finalizzato al controllo del risultato innanzitutto. E va bene che l’Arezzo era parecchio sbilanciato e che la partita era ormai compromessa per i toscani, ma il giovane difensore pesarese è entrato benissimo in partita facendo valere tutte le sue doti senza remore, proprio come aveva chiesto Stellone alla squadra: "Il mister – ammette lo stesso Ceccacci – ogni giorno ci dice di stare sempre sul pezzo e di lavorare duramente, come del resto mi hanno insegnato i miei genitori a cui dedico il mio primo gol qui: a loro, ma anche a mio fratello e mia sorella. Una rete che dedico a tutti i miei cari".

Ceccacci ha ancora chiare le immagini di quella rete: "Ho visto l’occasione di rubare palla al difensore, l’ho sfruttata e ho visto anche la voragine che si era aperta verso il loro portiere e mi ci sono buttato. Del resto lo stesso Stellone ci ripete sempre che ci vuole coraggio. Ho intuito che davanti a me c’era spazio e sono andato dritto verso la porta. Sono molto contento del mio gol".

Quanto alla squadra, ha subito una vera e propria metamorfosi dopo la sconfitta di Sassari: "Il mister è molto preparato – commenta il difensore biancorosso – cura ogni dettaglio, dopo la trasferta di Sassari ci siamo subito messi al lavoro per correggere gli errori e non ripeterli contro l’Arezzo. Da martedì scorso avevamo cominciato a lavorare con l’allenatore, con diversi giocatori in altri ruoli. Ognuno deve mettersi a disposizione della squadra in modo che raggiunga la salvezza prima possibile. Dopo sette giorni rifare tre gol che avevamo subito è stato bellissimo". Un gol che vuol dire fiducia anche per lo stesso Ceccacci dopo l’esordio in salita: "Siamo appena alla seconda partita, personalmente non ho visto difficoltà che magari da fuori si vedono. Certo, il gol mi dà tanta consapevolezza nei miei mezzi e fiducia"

Designazioni. Legnago-Vis Pesaro di domenica (ore 18,30) sarà diretta da Giuseppe Rispoli di Locri (assistenti Cataneo di Foggia e Mezzalira di Varese). Rispoli, terzo anno di C, ha un precedente con entrambe le squadre: Alessandria-Legnago 0-0 della scorsa stagione e Vis-Torres 2-1 del 2022-23.

Squalifiche. Ammende: Sestri Levante 2.000 euro, 700 Pescara, 600 Gubbio. Dirigenti: inibizione fino al 5 novembre e 1.000 euro a Moreno Zocchi (Pontedera). Allenatori: 2 g. Ribechini (Pontedera), 1 g. Cudini (Pineto).

Calciatori: 2 giornate e 500 euro di ammenda a Zanandrea (Legnago); 1 g. Espeche (Pontedera).