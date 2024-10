La Vis lavora per migliorare la fase offensiva. Cross e tiro sono i temi di mister Stellone

Se la vittoria per la prima squadra manca da ben quattro giornate, non così per le giovanili. È Infatti la Primavera, che con una roboante vittoria casalinga per 4 a 2 contro la Torres si porta in testa alla classifica del proprio campionato. La strada è ancora lunga ma se chi ben comincia è a metà dell’ opera, i ragazzi di mister Alberto Mariani con due vittorie ed un pareggio nelle prime tre gare stagionali possono guardare con ottimismo questo nuovo avvio di campionato. Vittoria, quella della Primavera che si va ad aggiungere a quella casalinga della Juniores, per 2 a 1 contro il Castelfidardo e a quella del campionato provinciale del under 17. Questi ultimi sono stati veri e propri dominatori del campo e si sono imposti con un insolito 12-0 contro la forsempronese.

Dominatori del campo, in queste ultime due partite, lo sono stati anche gli uomini di mister Stellone ma a differenza dell’ under 17 hanno raccolto solo due punti, mettendo all’ attivo una sola rete. Per cambiare tendenza, nell’ allenamento mattutino di ieri la squadra, ad esclusione degli infortunati Tavernaro ed Antolini, è stata divisa in gruppi per provare cross e tiri. Sono proprio questi gli aspetti da cui ripartire. Quelli in cui la Vis ha dimostrato maggiori carenze in questo avvio di campionato. Una maggiore precisione in zona offensiva è infatti l’ulteriore step che mister Stellone si aspetta da questo gruppo.

Squadra, quella biancorossa che tuttavia non ha mai peccato in ritmo e aggressività, mostrata anche nelle partitelle d’allenamento tra rossi, gialli e blu. Pronti per raccogliere, domenica contro il Pineto, i frutti di questo intenso lavoro settimanale. I biglietti saranno acquistabili in prevendita sul circuito online www.vivaticket.it e presso i punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale fino a domenica 13 ottobre alle 18:15. Per i tifosi ospiti non sarà possibile acquistare il tagliando il giorno della gara, pertanto la loro prevendita chiuderà alle 19 di sabato. I prezzi per chi acquista i biglietti in prevendita: tribuna coperta 25 euro (22 euro ridotto e 1 euro il ridottissimo); tribuna Prato, Laterale e ospiti 14 euro (12 ridotto e 1 ridottissimo). Nel giorno della gara il biglietto costa di più: 27 euro la tribuna coperta (24 il ridotto, 1 il ridottissimo), 16 euro Prato e Laterale (14 il ridotto e 1 il ridottissimo). I ridotti sono per donne,︎ Under 15 (da 13 anni compiuti fino ai 15 anni compiuti, dai 16 compiuti si paga prezzo intero) over 65 (cioè le persone che hanno già compiuto 65 anni, mentre fino a 64 anni si paga prezzo intero, invalidi dal 50% al 99%). I ridottissimi sono per bambini da 0 a 12 anni compiuti (da 13 anni pagano il ridotto). Botteghini aperti sabato dalle 15 alle 19 (botteghino di via Simoncelli) e domenica dalle 14,15 alle 18,15 (via Simoncelli e via del Campo Sportivo). Oppure Caffé Zongo (Piazzale Caduti del Lavoro 8), tabaccheria Binda e bar caffetteria Binda.

Lorenzo Mazzanti