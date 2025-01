La Vis (per ora) trattiene bomber Okoro. Legnago scatenato: presi quattro rinforzi

Mi si nota di più se mi alleno o se non mi alleno? Parafrasando Nanni Moretti, ieri al Benelli gli occhi dei tifosi erano puntati a scorgere eventuali assenze, nel mezzo dei trenta e passa effettivi. Ebbene, tutti presenti, a cominciare dai principali indiziati di mercato, ovvero Okoro e Coppola. L’attaccante di proprietà del Venezia, che radiomercato dà sul punto di accasarsi alla Juventus Nex Gen (un milione e mezzo la valutazione dei lagunari, la Juve vistasi respinta la proposta di prestito con diritto di riscatto l’ha riformulata in prestito con obbligo) è a tutti gli effetti ancora un tesserato della Vis. A questo punto, avendo scavallato metà settimana, non sorprenderebbe vederlo in campo anche domenica contro il Legnago, ed è ovvio che mister Stellone ci punti. Su Okoro si è espresso Manuel Pucciarelli: "Farà una gran carriera", ha detto. Il difensore invece è squalificato e il problema non si pone; sul suo conto le voci al momento tacciono, mentre è di scarso sollievo il vedere unanimemente riconosciuta la topica dell’arbitro Manzo: il danno resta e la Vis dovrà privarsi del centrale contro i veronesi. Piuttosto, sarà interessante scoprire strada facendo se il fischietto di Torre Annunziata verrà fermato dai vertici arbitrali o se la sua pessima direzione passerà in cavalleria.

Sempre in tema di mercato, detto dei giocatori sui quali per ammissione di Stellone la Vis può fare poco, è da attendersi un logico sfoltimento della rosa. La società non si opporrà poi alle richieste di cessione da parte di chi reclama più spazio: uno di questi potrebbe essere l’attaccante Molina. Quel che è certo, ad ogni partenza corrisponderà un arrivo, almeno in riferimento al nucleo forte in dotazione a Stellone, ed i relativi profili sono già stati individuati. L’allenamento, iniziato dopo la visione dei filmati di Arezzo, ha visto solo lavoro di scarico per i titolari impiegati in Toscana e più sostenuto per gli altri, compresi Pucciarelli e Paganini al rientro dalla squalifica: prima il fondo poi gli schemi offensivi, ai quali a tratti ha preso parte anche Stellone ("Ma ormai posso giocare solo da fermo", ha scherzato). Tra le note liete, un Busato pienamente recuperato. Il difensore, ex capitano della Primavera del Venezia, infortunatosi seriamente nel ritiro di Cingoli e riaggregato da un paio di settimane, sembra ormai pronto per la prima apparizione in campionato.

Mercato. Il Legnago non vuole lasciare nulla di intentato per la salvezza e ieri ha tesserato un altro attaccante: si tratta di Mattia Morello, classe ’99, proveniente dalla Clodiense. I nuovi arrivi a disposizione di mister Contini, a fronte di sei partenze (ultima la cessione del centrocampista Martic al Lecco), al momento sono quattro: l’attaccante Vitale (Clodiense), il centrocampista Leoncini (prestito dal Pisa), il terzino Tanco (Deportivo Maldonado) e appunto Morello.