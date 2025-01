Il Liverpool piomba su Lookman. All’Atalanta proposto Chiesa

L’unico vero rinforzo dell’Atalanta in questa sessione di mercato invernale sarà un attaccante per garantire al tecnico Gasperini un quinto elemento offensivo da far ruotare con Retegui (che salterà l’Udinese sabato e quasi sicuramente anche la Juventus martedì), De Ketelaere, Lookman e Zaniolo. La dirigenza nerazzurra, oltre a non mollare la pista che porta a Domenico Berardi (il giocatore vorrebbe il trasferimento a Bergamo) sta sondando il mercato inglese, dove la Dea negli ultimi anni ha dimostrato di saper fare ottimi affari sia in entrata, da Pasalic e Zappacosta a Lookman, che in uscita con Romero, Diallo, Castagne e Hojlund.

Ci sarebbero già stati contatti con il Liverpool per Federico Chiesa, di fatto fuori dalle rotazioni di Slot, e non solo: i Reds avrebbero preso informazioni su Ademola Lookman in vista del prossimo mercato estivo, quando la formazione britannica dovrà rimpiazzare la sua stella Salah. Il sostituto ideale dell’egiziano sarebbe stato individuato proprio nell’anglo-nigeriano, neo Pallone d’oro africano e cannoniere atalantino nel 2024 con 22 gol e 13 assist in 44 partite complessive. Lookman, britannico di nascita e formazione, nazionale giovanile inglese fino all’Under 19 prima di scegliere il passaporto nigeriano, non ha mai sfondato in Premier League, con 96 presenze e appena 11 gol tra Everton, Fulham e Leicester. Fino al 2022, prima dell’esplosione a Bergamo e del salto di qualità che lo ha portato ad essere un top player internazionale. Il Liverpool vorrebbe avere una prelazione sul numero 11 nerazzurro, per non rischiare un’asta al rialzo in estate e sarebbe pronto a mettere sul piatto proprio Chiesa, già in questo mercato di gennaio. L’attaccante azzurro, fermo per un infortunio muscolare per due mesi tra ottobre e dicembre, di fatto non ha praticamente giocato in maglia rossa: appena 123 minuti in campo. Difficile che Chiesa, complice anche un ingaggio pesantissimo, possa lasciare il Liverpool in questa sessione invernale, ma a Bergamo, con il doppio impegno della Champions, potrebbe avere spazio nelle rotazioni offensive di Gasperini e rilanciarsi dopo anni poco convincenti. Proprio come avvenuto con Lookman, Scamacca, De Ketelaere e adesso con Zaniolo.

Dal mercato inglese arrivano alternative offensive interessanti per la Dea, dal veterano Dominic Calvert-Lewin, classe ’97, ex compagno di Lookman all’Everton dove è stato determinante tra il 2019 e il 2021 con 29 gol prima di un drastico calo realizzativo e di rendimento. È pronto a svincolarsi a giugno a parametro zero dai Toffes che potrebbero liberarlo subito. In lista anche il non ancora ventunenne paraguaiano Julio Enciso, talento cristallino del Brighton frenato la scorsa stagione da un grave infortunio al menisco, ora totalmente recuperato.