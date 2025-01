La Vis Pesaro al completo contro il Legnago. Mercato: potrebbe tornare la punta Gucci

La Vis sul campo si allena al completo in vista del Legnago e quelli del mercato sembrano echi lontani. Sembrano, perché le trattative sottotraccia vanno avanti e l’assenza del diesse Michele Menga, ormai da un paio di giorni, fa capire che il lavoro non gli manca. Vedremo ancora in azione Okoro domenica prossima? Al momento la risposta è sì, visto che siamo a ridosso della partita, anche se da Torino giungono voci di un pressing sempre più insistente della Juventus sul Venezia per ottenere l’attaccante, arrivato in estate a Pesaro con una valutazione di 150.000 euro (fonte Transfermarkt) e adesso trattato per un milione e mezzo.

Alvin Okoro anche ieri ha svolto l’intera seduta con i compagni, senza un minimo calo di intensità. Stellone dapprima ha schierato a tutto campo i giocatori non utilizzati (o utilizzati in parte) ad Arezzo, compresi Paganini e Pucciarelli, opposti alla formazione Primavera. Dopodiché ha fatto lavorare i ‘titolari’ su schemi predefiniti, in particolare attacchi alla difesa schierata, oltre che su situazioni improvvisate al momento, tipiche delle fasi concitate di una partita. Gian Marco Neri è stato l’unico ad allenarsi a parte. Il tecnico domenica avrà quasi tutta la rosa a disposizione e con il rientro dalla squalifica di Pucciarelli e Paganini potrà tornare all’assetto base, mentre l’assenza dello squalificato Coppola sarà presumibilmente compensata da Tonucci, che si è esaltato per un tempo nella battaglia di Arezzo. Quanto a Coppola, dopo un’iniziale fase calda, sul suo conto tacciono le voci di mercato e i tifosi sperano che il difensore possa rimanere a Pesaro fino al termine della stagione, sempre che al Pisa, proprietario del cartellino, non torni utile inserirlo in qualche operazione. Da Arezzo, dove figurano parecchi nomi in uscita (Del Fabro, Fiore, Masetti, Gucci), giunge notizia invece di un interessamento della Vis per l’attaccante. E’ plausibile che l’ex biancorosso sia un nome nella lista,

in caso di partenza di una o più pedine dell’attacco vissino.

L’Arezzo punta su Ongaro del Novara (’98) e terrà Ogunseye (prestito dal Cesena) fino al termine della stagione. Il vissino Filippo Magnani ha debuttato con una grande prestazione in maglia Termoli (2-1 al Notaresco, Serie D girone F) ma è stato vittima dopo 59 minuti di un serio infortunio (lussazione del gomito) che lo terrà fermo almeno un mese. Il Legnago di Contini, avversario della Vis domenica al Benelli (ore 17,30) ieri ha ceduto il centrocampista Viero al Treviso. In pochi giorni la società biancazzurra ha operato una mezza rivoluzione, con 4 arrivi e 8 partenze. E non è certo finita qui. Biglietti. I tagliandi per Vis-Legnago, terza giornata di ritorno, sono in vendita ai solitiprezzi fino a domenica alle 18,15 sul circuito online Vivaticket e presso i punti abilitati. Per i tifosi ospiti prevendita aperta fino a sabato alle 19.