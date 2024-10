La Vis perde Bove, Stellone ruota gli uomini. Di Cicco di Lanciano per la gara con il Carpi

Il confortante pareggio della scorsa giornata è servito alla Vis per “ tenere alto l’umore”. Infatti anche nel post partita di Chiavari, mister Stellone ha ribadito, ancora una volta, come il riuscire a non perdere agevoli il lavoro settimanale.

In questo weekend sono riuscite ad evitare la sconfitta anche l’under 16 e l’under 17. Infatti con due pareggi a reti bianche, rispettivamente contro Gubbio e Rimini, le due compagini, oltre alla prima squadra, si sono dimostrate le uniche pesaresi abili a non perdere. Tuttavia dopo quattro pareggi consecutivi gli uomini di Stellone vogliono però ritrovare il dolce sapore della vittoria. Per farlo prosegue intenso il lavoro in vista dell’ anticipo casalingo di venerdì 25 ottobre alle 20:30 contro il Carpi. Il match, che verrà arbitrato da Di Cicco di Lanciano. Permane invece incertezza sulle condizioni di Luigi Palomba,che ha richiesto il cambio sul finale del match contro la Virtus Entella. Dubbi che non sono stati però risolti nell’ allenamento di ieri. Infatti la parte del gruppo scesa in campo domenica, dopo un lavoro di defaticamento, ha assistito dalla tribuna ad una partita regolare da un quarto d’ora in cui sono stati coinvolti diversi componenti della squadra Primavera, sconfitta in casa per 1 a 0 sabato dal Lecco.

Tuttavia sono Christian Nina, con un bel tiro a giro da fuori area, e Denis Tonucci, con una zampata da corner, ad essersi presi la scena in un allenamento utile per fare entrare tutti in ritmo partita. Perché in un calendario fitto d’appuntamenti, che prevede una trasferta infrasettimanale a Gubbio il prossimo martedì, sarà importante il contributo dell’ intero gruppo. Stellone, abile in questo avvio di campionato a coinvolgere una gran parte della rosa, ben 24 giocatori, ha infatti già preannunciato alcune rotazioni in questo mini ciclo di partite. Esso darà l’opportunità al mister di valutare sul campo una parte più ampia della rosa e di far sentire importanti tutti i componenti di questo progetto. Con il Carpi, sui canali social della curva Prato è stata inoltre annunciata una coreografia in memoria del tifoso vissino Cesco a 5 anni dalla sua scomparsa. Per dimostrare, ancora una volta, che la Vis è una grande famiglia che non dimentica mai nessuno dei suoi componenti.

Giudice sportivo: un turno ad Amadio (Pineto), Ballo Fode e Jimenes (Milan Futuro), Ruggeri (Legnago), Quirini (Lucchese), Bove (Vis); multe: 1500 euro alla Spal, 1000 al Pescara, 600 al Carpi, 400 euro al Campobasso, 200 a Rimini e Torres, 100 alla Lucchese;

Lorenzo Mazzanti